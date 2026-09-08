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Resumen

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Los peores resultados se dan en países con tasas de distracción en clase por los dispositivos digitales. (Foto: magnific.com)
Los peores resultados se dan en países con tasas de distracción en clase por los dispositivos digitales. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

Las pruebas PISA realizadas en 2025 ponen en evidencia una tendencia bastante general en todo el mundo a una baja muy sustancial de la comprensión lectora de los alumnos de 15 años que se vincula en gran parte al uso que hacen de los dispositivos digitales como el móvil, pero también de la inteligencia artificial.

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