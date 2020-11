¿Puede un negocio pequeño vencer a grandes compañías solo creando confianza en sus clientes? Es posible. Esa fue una de las grandes ideas que nos dejó el webinar ‘La confianza de la organización’, organizado por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y que contó con el respaldo de la Harvard Business School.

La charla, que fue transmitida a través del Facebook de El Comercio, contó con la presencia de Jonathan Golergant, director general de la UTP, y Frances Frei, de la Harvard Business School. La presentación de la misma estuvo a cargo de Martín Tumay, periodista de El Comercio y presentador del programa online ‘El Comercio te informa’.

Las ideas más importantes del webinar

La conversación entre Golergant y Frei duró poco más de 30 minutos y en ella se expusieron varias respuestas ante preguntas como:

¿Cómo deben las empresas o negocios mantener la confianza de sus clientes, pero también entre sus trabajadores?

¿Cómo crear un ambiente en el que no solo crezca un empleado, sino todo el equipo?

¿Deben las empresas hablar de los temas de coyuntura? ¿Esto hace que el público se comprometa con la marca?

Sin duda, fue una charla entre expertos. Golergant también es MBA por la Columbia Business School y magíster en Educación por la Universidad de Harvard. En tanto, Frei es profesora de Tecnología y Gestión de operaciones. Ha sido vicepresidenta de Liderazgo y Estrategia de Uber. Además, es autora del best seller ‘Uncommon Service: How to Win by Putting Customers at the Core of Your Business’.

DATO

La charla entre Golergant y Frei fue grabada en octubre pasado y la UTP decidió ponerla “a disposición de todos por la relevancia de sus mensajes”. Asimismo, esta marca el inicio de un ciclo de conversatorios organizados por la UTP en el que participarán reconocidos profesores de la Harvard Business School.

