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El estudio encontró que incorporar la información de los sensores instalados en tiburones en los modelos estacionales permitió reducir los errores al pronosticar la superficie oceánica hasta en un 40%
El estudio encontró que incorporar la información de los sensores instalados en tiburones en los modelos estacionales permitió reducir los errores al pronosticar la superficie oceánica hasta en un 40%
/ EFE/Nola Schoder/UM
Por Agencia EFE

Tiburones equipados con sensores electrónicos ayudaron a mejorar los pronósticos climáticos oceánicos, al aportar datos en zonas donde los métodos tradicionales tienen limitaciones, según un nuevo estudio científico divulgado este lunes por la Universidad de Miami.

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