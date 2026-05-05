Tiburones equipados con sensores electrónicos ayudaron a mejorar los pronósticos climáticos oceánicos, al aportar datos en zonas donde los métodos tradicionales tienen limitaciones, según un nuevo estudio científico divulgado este lunes por la Universidad de Miami.

El estudio destaca que una mayor precisión en los pronósticos oceánicos es clave para la pesca, las operaciones marítimas y la planificación ante el cambio climático, ya que permite tomar decisiones más informadas en sectores que dependen del comportamiento del océano.

La investigación demuestra que los datos de temperatura y profundidad recolectados por tiburones marcados pueden aumentar la precisión de los modelos climáticos, especialmente en regiones dinámicas del Atlántico noroeste.

El estudio, publicado en la revista npj Climate and Atmospheric Science, encontró que, al incorporar esta información en modelos estacionales, los errores en los pronósticos de la superficie oceánica se redujeron de forma significativa, con mejoras de hasta un 40 % en algunos casos.

Los investigadores utilizaron tiburones como sensores móviles, al aprovechar que estos animales recorren áreas difíciles de monitorear con instrumentos convencionales.

En total, se marcaron dieciocho tiburones azules y un tiburón mako, que transmitieron más de 8.200 perfiles de temperatura y profundidad, desde distintas zonas y hasta casi a 2.000 metros bajo la superficie.

El proyecto surgió de una colaboración interdisciplinaria entre expertos en tiburones y científicos del clima, quienes identificaron que los datos recolectados para estudiar el comportamiento de estos escualos también podían aplicarse a la predicción climática.

Los dispositivos satelitales instalados en los tiburones registran información en tiempo casi real, lo que permite complementar los sistemas tradicionales de observación. Los científicos subrayan que esta tecnología no reemplaza los métodos existentes; sino que los refuerza, al llenar vacíos de información en áreas clave.

Los resultados de la investigación, liderada por la científica Laura H. McDonnell, formada en la Universidad de Miami, mostraron mejoras especialmente en zonas costeras y de plataforma continental, donde los cambios son más rápidos y los datos suelen ser escasos.

“Los tiburones ya se desplazan por partes del océano que son difíciles de observar para nosotros”, dijo McDonnell, ahora investigadora posdoctoral en la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) de Massachusetts.

“Esta investigación demuestra que los datos que recopilan pueden ayudar a llenar vacíos importantes y, cuando se utilizan cuidadosamente, pueden mejorar la forma en que predecimos las condiciones oceánicas”, agregó la líder de este proyecto de investigación científica.