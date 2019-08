Cómo puedes evitar que Facebook te espíe (fuera de Facebook)

Facebook está retirando el velo de secretismo para mostrarle a sus usuarios qué datos recopila sobre ellos.



Y a muchos no les gustará lo que vean.

Una herramienta llamada Off-Facebook Activity ("Actividad fuera de Facebook") te mostrará todas las aplicaciones y páginas web que le envían tu información a esta red social para mostrarte después anuncios en su plataforma de manera más efectiva.



Con esta utilidad, podrás podrás desconectar estos datos vinculados a tu perfil personal en Facebook, borrar tu historial y evitar que tu futuro comportamiento en internet fuera de la red social sea aprovechado por la empresa de Mark Zuckerberg.

Por ahora, esta herramienta se está implementando muy lentamente: actualmente solo funciona en España, Irlanda y Corea del Sur. Pero el objetivo es ofrecerla a todo el planeta.



La iniciativa llega en un momento en que Apple y Mozilla ya han tomado medidas para evitar que Facebook y otros servicios rastreen a los usuarios a través de sus navegadores.



Además, el organismo regulador de competencia de Alemania ya le comunicó a Facebook que debía restringir sustancialmente la forma en que recopilaba y combinaba datos sobre sus usuarios a menos que buscara un consentimiento más explícito.



--- Intereses compartidos ---

​

Facebook recopila datos para su interés propio desde fuera de su plataforma, ya sea porque el usuario opta por la red social para iniciar sesión en una aplicación o, en muchos casos, porque una web utiliza un sistema de cookies llamado Facebook Pixel para rastrear tus actividades en el sitio y tu interacción con sus anuncios.



Es por ello que cuando buscas zapatos nuevos en un sitio web, media hora más tarde es probable que veas un anuncio en Facebook que te informa sobre ese par de botas que acaba de mirar.



"Actividad fuera de Facebook" te permitirá saber más sobre qué datos comparten aplicaciones o sitios sobre ti.



Facebook dice que un usuario promedio de teléfonos inteligentes tiene instaladas 80 aplicaciones y usa 40 de ellas cada mes, por lo que la lista de datos podría ser larga.



Tras conocer esta información podrás desconectar los datos de tu perfil de Facebook, ya sea de todas las páginas o de algunas específicas.



Si aprovechas la utilidad de esta herramienta, esos anuncios de calzado dejarán de seguirte a través de internet de una manera tan persistente.



Es importante enfatizar que Facebook aún recopilará los datos, pero serán anónimos. La plataforma podrá saber que muchas personas han estado mirando esas botas, pero no sabrán que tú eres una de ellas.



La "Actividad fuera de Facebook" lleva más de un año en desarrollo y cumple una promesa hecha por Mark Zuckerberg en la conferencia de desarrolladores F8 del año pasado para dar a los usuarios un mayor control sobre cómo se usan sus datos.



Pero ¿cómo reaccionarán los usuarios a esta función y qué significará para el negocio publicitario de Facebook?



--- ¿Perjuicio para Facebook? ---

​

Es probable que las personas que usen esta herramienta acaben quedando casi horrorizadas.



Una cosa es saber que te están rastreando, y otra muy distinta es verlo en vivo y en directo.



"Así es como funciona internet", dice Facebook de manera bastante defensiva en un artículo en su blog sobre esta nueva herramienta.



Stephanie Max, la gerente detrás de la nueva función, dio el argumento poco probable de que la razón por la que Facebook recopila datos es para ayudar a los usuarios a "descubrir los negocios que les interesan".



Si millones de usuarios investigan esta nueva configuración y luego deciden desconectar los datos, eso en teoría podría resultar perjudicial para los anunciantes y para los resultados de Facebook.



Así que le preguntamos a Max: ¿cuál sería el impacto si el 20% de los usuarios cerraran el enlace entre este flujo de datos y sus perfiles de Facebook?



"No hemos hecho ningún modelo o cálculo de eso", respondió, y continuó diciendo que había muchas pruebas de que los usuarios valoraban tener una experiencia personalizada, la cual estaba entrelazada con la forma cómo funciona Facebook actualmente.



Puede parecer extraño que la compañía no haya calculado de antemano qué impacto pueda tener en sus ingresos esta mayor transparencia, pero lo cierto es que puede tener un motivo para mostrarse relajada.



--- Cambio en el mercado ---

​

Por un lado, puede que buscar, encontrar y activar la herramienta "Actividad fuera de Facebook" será algo que no muchos usuarios vayan a realizar.



Por otro lado, un experto en el negocio de publicidad de Facebook dice que ahora ya no es tan importante que la orientación de los anuncios hacia los usuarios sea tan precisa.



Mat Morrison, director de Planificación de la agencia de marketing Digital Whiskey, dice que los anunciantes están asumiendo la idea de que dirigirse a hombres de 23 años de una localidad específica a los que les gusta el ciclismo de montaña y el sushi no es tan útil.



"Las agencias están tratando de decirles a los clientes que tomen con más calma la nano-focalización [de anuncios]", explicó.



"Cuando comenzamos a usar los datos de Facebook, podíamos crear fácilmente audiencias de nano-objetivos de solo 20 personas. Lógicamente, esto resulta ser una pérdida de tiempo y dinero para todos", añadió.



Ahora, dice Morrison, la publicidad en Facebook está siendo más valorada por alcanzar una amplia franja de la población.



Así, incluso si una parte de los usuarios se rebela contra el seguimiento constante de sus actividades en línea, es poco probable que los anunciantes abandonen lo que se ha convertido en el principal destino de sus mensajes.



Vale la pena señalar que dos de los países donde el nuevo escenario está debutando están en la Unión Europea.



El gigante tecnológico puede mostrar a los reguladores de la UE que les está dando a los usuarios más control sobre sus datos, sin dañar sus ingresos publicitarios. Tarea cumplida.

