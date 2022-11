Durante el Mundial Qatar 2022 se está utilizando la detección automática de goles. Esta tecnología permite determinar de forma inmediata si la pelota ha ingresado al arco o no, por lo que se evitarían las polémicas de si hubo gol. ¿Cómo funciona?

“La detección automática de goles es un medio técnico para determinar al instante si el balón ha rebasado o no en su totalidad la línea de meta. Desde su puesta en marcha en 2014, esta tecnología ha sido un elemento fundamental en el mundo del fútbol”, indica la FIFA.

La tecnología permite concluir si hubo gol o no casi al instante. “La detección automática de goles determina de manera categórica si el balón ha rebasado en su totalidad la línea de meta, información que ayuda a los árbitros a tomar una decisión definitiva. La información se transmite en un lapso de un segundo, lo que garantiza una respuesta inmediata por parte del equipo arbitral”, agrega el máximo ente del fútbol.

Para ello, el reloj de los jueces indican si el balón ingresó o no al arco, gracias a 14 cámaras. “Los miembros del equipo arbitral son los únicos que reciben la indicación en su reloj. El sistema utiliza catorce cámaras de alta velocidad instaladas en la pasarela del estadio o bajo su cubierta. Los datos de las cámaras se utilizan para generar una animación en 3D, a fin de mostrar la decisión tanto por televisión como por la pantalla gigante en el interior del estadio”, añade.

Las cámaras de alta velocidad que se utilizan para la detección automática de goles. | (Foto: FIFA)

Estas cámaras no son las mismas que detectan los fuera de juego. “Las cámaras de alta velocidad de las tecnologías de línea de gol se enfocan únicamente en las dos áreas de gol y no cubren todo el campo de juego. Por lo tanto, las cámaras no se utilizan para la tecnología de fuera de juego semiautomática”, indica la FIFA.

Asimismo, el chip dentro del balón no afecta la decisión de esta tecnología. “El sistema de detección automática de goles que se utiliza en la Copa Mundial de la FIFA 2022 se basa en catorce cámaras de alta velocidad. Los datos procedentes del sensor del interior del balón no se utilizan para determinar si este ha rebasado o no la línea de meta”, concluye.