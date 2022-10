El uso de dispositivos electrónicos durante un vuelo podría generar problemas, pero no por lo que pensamos. La tecnología actual no interfiere la comunicación como antes, pero sí podría ocasionar incidentes en casos específicos. ¿Qué equipos se pueden utilizar en el avión?

Recientemente, la aerolínea alemana Lufthansa sacó un comunicado en el que aseguraba que los viajeros que iban a utilizar sus servicios no podrían llevar AirTags u otros tipos de trackers. La empresa indicaba que estos dispositivos “están sujetos a las regulaciones de mercancías peligrosas” de la International Civilian Aviation Organization (ICAO). La prohibición generó críticas y controversia, pues estos equipos de rastreo deben estar encendidos para que cumplan sus funciones. Sin la batería, eran inútiles.

Sin embargo, la compañía pensaba que estos dispositivos utilizaban baterías de litio, las cuales sí son consideradas “mercancías peligrosas”, pero en realidad usan las pilas de botón CR2032. Tras recibir orientación por las autoridades alemanas, Lufthansa dio un paso atrás con esta decisión, pues simplemente malinterpretó la información.

Si bien la polémica fue resuelta, siempre queda la duda para los usuarios. ¿Qué dispositivos pueden llevar y utilizar durante un vuelo? Además, ¿por qué algunos equipos están prohibidos y qué peligros ocasionan como para que sean vetados por las aerolíneas y países?

De acuerdo con Carlos Baquero, piloto comercial e investigador de accidentes aéreos, la interferencia electromagnética era lo que generaba problemas. “ Antes los cables de comunicaciones de los aviones no se encontraban aislados. Con la llegada de los aparatos electrónicos, hacían interferencia por su banda de frecuencia con el equipo de comunicación del avión . Eso causaba que las personas no pudieran comunicarse bien de la torre al avión y viceversa. También causaba que los aparatos electrónicos de navegación, por ejemplo el VOR [Radiofaro omnidireccional VHF] o el ILS [Sistema de aterrizaje instrumental] se vieran afectados debido a la interferencia electromagnética ”, indica en entrevista con El Comercio.

Actualmente, los dispositivos ya no afectan las comunicaciones como antes, excepto los que son nuevos. “Durante la evolución de la aviación, y con las nuevas tecnologías, se ha avanzado tanto que se han aislado de una manera que es imposible, prácticamente, que un aparato electrónico afecte la seguridad del vuelo . Excepto lo que es la tecnología 5G, que maneja una banda más amplia y más poderosa de FM. El sistema 5G está, por ahora, siendo investigado porque sí está afectando los controles de vuelo electrónicos de la aeronaves modernas ”, asegura Baquero.

Pese a ello, aún existe la probabilidad de que haya algún inconveniente durante el viaje. “Un solo equipo encendido durante todo el vuelo, sin estar en modo avión, no podría causar un incidente grave o un incidente ni siquiera mínimo en la comunicación y navegación. Pero, supongamos que todas las personas están usando los celulares, los equipos electrónicos. Si todo el mundo está recibiendo mensajes o haciendo llamadas, sí, hablando de probabilidades, podría causar un choque electromagnético que podría afectar la comunicación y navegación ”, agrega.

Sin embargo, que haya un choque electromagnético es poco probable. “Esta probabilidad es de menos del 0,1%. Es muy, muy baja, debido a la estadística y pues porque los equipos electrónicos ahora tienen unas certificaciones que evitan que usen más allá de sus capacidades de frecuencia y afecten a otros equipos, como microondas, de radio, marcapasos, que igual indica que tienen que estar a una cierta distancia”, añade el piloto.

Con el paso del tiempo, los dispositivos han ido adquiriendo características pensadas también para estas circunstancias. “La regulaciones han ayudado a que la aviación sea más segura, debido a que ya se corrigen esos errores de picos de energía que causaban antes los equipos antiguos de celular. Entonces, un equipo electrónico, hablando de ondas electromagnéticas, no causaría un incidente. Solamente, por seguridad, se previene. Es mejor que todo el mundo tenga el modo avión para evitar un posible choque electromagnético alcanzado por picos de energía o de uso, pero no es que sea un peligro usar un celular de modo normal durante el vuelo. De todas formas, arriba no habría señal, entonces sería poco útil un celular prendido”, afirma Baquero.

¿Cuáles son los peligros que podría ocasionar el uso de un celular durante el vuelo?

Los smartphones son los dispositivos que más usamos actualmente. Según el experto, los problemas podrían presentarse durante el despegue y aterrizaje. “Durante el vuelo en crucero, que es cuando el avión está a gran altura, no causará ningún problema debido a que los equipos de tierra, las antenas de celulares, no se encuentran cerca y la cobertura es nula. Los peligros son durante el despegue y el aterrizaje. Más que todo en el aterrizaje, porque es la parte más crítica del vuelo y la cobertura de la señal del celular sí es posible debido a que estamos a baja altitud”, señala el piloto.

Sin embargo, los teléfonos móviles no son una amenaza, excepto en casos específicos. “La frecuencia y la potencia que usan los celulares es de 1.900 hasta 2.400 megahertz. Los equipos de navegación y comunicaciones comienzan a usarse desde 108 mil megahertz. O sea, es una diferencia muy grande, por lo que no estaría ni siquiera cerca de causar una interferencia. Salvo que, como explicaba anteriormente, haya un pico gigante de electromagnetismo de todos los equipos celulares del avión. Pero, eso es una probabilidad muy, muy, muy, muy baja”, asegura.

¿Qué dispositivos no se pueden usar durante un vuelo y cuáles están prohibidos?

La mayoría de dispositivos pueden usarse en el aire, pero hay algunas restricciones. “Los equipos electrónicos que se pueden usar durante el vuelo prácticamente son todos. Siempre y cuando, durante el descenso, estén ya en modo avión o apagados para evitar una posible interferencia. Los únicos que se pueden restringir durante el vuelo son equipos como los vapers , que también se restringen por la salud de los de los pasajeros, mas no por el equipo electrónico en sí. De hecho, es recomendable llevar todos los equipos electrónicos y baterías de litio en equipaje de mano y no en equipaje de bodega, porque son más controlables durante algún caso de incendio”, agrega Baquero.

Pese a ello, existen algunos que fueron vetados o que tienen características específicas en su batería. “ Los dispositivos electrónicos que están prohibidos para su transporte, incluso apagados, son equipos como, por ejemplo, el Samsung Galaxy Note 7 . Es un producto que fue restringido por su diseño de batería, ya que ocasionaba explosiones espontáneas en el vuelo, causando muchos incidentes durante los años de su lanzamiento. Los productos que consuman o tengan una batería con 160 w/hora están prohibidos, tanto en equipaje de bodega con equipaje de mano . Un ejemplo son los scooters monociclo o los scooters biciclo con autobalanceo, pues estos equipos también han ocasionado explosiones en vuelo”, indica.

¿Qué ocurre si una persona utiliza o lleva un dispositivo que está prohibido en un vuelo?

Si una persona inflige estas prohibiciones, podría enfrentarse a un castigo monetario y un problema legal. “Las consecuencias de activar o llevar estos productos, si es que no han sido detectados en tierra antes de abordar, son una multa que va desde los US$180.000, además de un juicio por atentar contra la seguridad del vuelo . Pero, esto depende de cada país, sus regulaciones y las políticas de la empresa, sin tener en cuenta de las acciones penales que podría ocasionar lo que se considera un transporte de mercancía peligrosa, como son las baterías de litio”, afirma el piloto.

“ Los dispositivos electrónicos no son peligrosos, ahora, por el uso de su de banda de frecuencia, sino por el uso de la capacidad de batería de litio que tengan . Todo equipo electrónico cuya batería supere los 100 w/hora se considera muy peligroso para el vuelo, por lo que tiene que estar aprobado por la aerolínea, o en algunos casos, estas no permiten su transporte, ni en equipaje de bodega o equipaje de mano”, añade.

¿Qué recomendaciones deberían seguir los usuarios al llevar sus dispositivos en un vuelo?

De acuerdo con Baquero, los dispositivos que tengan una batería de litio deben estar cerca por precaución. “ Todos los equipos electrónicos que tengan batería de litio, en especial, deben ser llevados en equipaje de mano , ya que son mejor vigilados. Y, en el caso poco probable que haya un incendio o recalentamiento del equipo, los tripulantes de cabina pueden hacer uso de los protocolos para mitigar y acabar con este incendio”, señala.

Asimismo, el experto recomienda seguir la indicación más simple: usar el modo avión. “Durante el vuelo, se recomienda usar siempre el modo avión para evitar que la batería se exceda en su uso al buscar señal. Además, así también se evita un recalentamiento. No hay peligro de llevar algún equipo electrónico siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas, como el uso de consumo de batería de litio o si están autorizados por el país de origen o destino”, agrega.