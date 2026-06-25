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¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico? La explicación detrás de los recientes temblores en el mundo | Foto: difusión
¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico? La explicación detrás de los recientes temblores en el mundo | Foto: difusión
Por Redacción EC

El Cinturón del Fuego del Pacífico vuelve a estar en el centro de la atención mundial tras una serie de recientes movimientos sísmicos registrados en distintas partes del planeta. En las últimas horas, se han reportado varios temblores en esta zona de alta actividad geológica, destacando los ocurridos en Venezuela y Japón, lo que ha encendido las alertas sobre la constante inestabilidad sísmica en esta franja del océano Pacífico. Estos eventos reafirman que el llamado “Anillo de Fuego” concentra gran parte de los terremotos del mundo y mantiene en vigilancia permanente a los países ubicados en su entorno.

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