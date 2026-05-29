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Hay mucha confusión y malinterpretaciones en torno al rol que el cortisol cumple en nuestros cuerpos.
Hay mucha confusión y malinterpretaciones en torno al rol que el cortisol cumple en nuestros cuerpos.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Se habla de “cara de cortisol” y “cuerpo de cortisol”, provocados por esta hormona del estrés que se ha vuelto una villana en redes sociales.

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