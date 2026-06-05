Carlos ‘Indio’ Solari, cantante, compositor e ícono del rock argentino que alcanzó la fama como líder de la banda ‘Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota’, falleció este viernes a los 77 años tras una larga lucha contra el Parkinson, según confirmó un parte policial al que accedió EFE.

Solari fundó Los Redondos a mediados de la década de 1970 junto al guitarrista Eduardo ‘Skay’ Beilinson. Con el paso de los años, el músico se convirtió en una de las figuras más influyentes del rock en español. Pero ¿qué es el Parkinson, la enfermedad que marcó sus últimos años de vida?

¿Qué es el Parkinson?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH), el Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta progresivamente el movimiento y la coordinación. La enfermedad provoca la muerte gradual de neuronas encargadas de producir dopamina, una sustancia química esencial para controlar los movimientos musculares.

A medida que disminuyen los niveles de dopamina, las células cerebrales encargadas del movimiento dejan de comunicarse adecuadamente con los músculos, lo que genera dificultades para caminar, mantener el equilibrio y realizar actividades cotidianas.

La enfermedad suele aparecer después de los 60 años y es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en adultos mayores. Aunque afecta tanto a hombres como a mujeres, es más común en los primeros. En algunos casos puede tener un componente hereditario y presentarse a edades más tempranas.

Principales síntomas

De acuerdo con la Clínica Mayo, los síntomas del Parkinson varían de una persona a otra y suelen comenzar de forma gradual. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran los temblores, especialmente en las manos o los dedos; la lentitud de movimientos (bradicinesia); la rigidez muscular; y los problemas de postura y equilibrio.

La enfermedad también puede provocar una disminución de los movimientos automáticos, como parpadear o balancear los brazos al caminar, así como alteraciones en el habla y la escritura.

Además de los síntomas motores, algunos pacientes experimentan depresión, ansiedad, trastornos del sueño, estreñimiento, pérdida del olfato, problemas de memoria y concentración, así como fatiga persistente.