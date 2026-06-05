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Indio Solari, leyenda del rock argentino, falleció a los 77 años. (Foto: Luis Abdala / AFP)
Indio Solari, leyenda del rock argentino, falleció a los 77 años. (Foto: Luis Abdala / AFP)
Por Redacción EC

Carlos ‘Indio’ Solari, cantante, compositor e ícono del rock argentino que alcanzó la fama como líder de la banda ‘Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota’, falleció este viernes a los 77 años tras una larga lucha contra el Parkinson, según confirmó un parte policial al que accedió EFE.

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