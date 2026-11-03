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Resumen

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Muchas partículas subatómicas se crean al chocar las partes internas de los átomos.
Muchas partículas subatómicas se crean al chocar las partes internas de los átomos.
/ CERN/Getty Images
Por BBC News Mundo

Científicos detectaron señales procedentes de la escala más pequeña de la naturaleza jamás explorada: 100 mil millones de veces menor que un átomo.

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