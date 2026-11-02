“¿Tienes una cara de ferritina?”, pregunta una joven en TikTok, señalando ojeras, piel pálida y cabello quebradizo, junto a fotos de antes y después de sus tratamientos de belleza. La creadora de contenido atribuye estos rasgos a sus bajos niveles de hierro.

Se trata de uno de los numerosos videos y publicaciones en TikTok e Instagram que afirman que los niveles bajos de ferritina, una proteína que almacena hierro en el cuerpo, pueden dejar rastros visibles en el rostro.

Los usuarios mencionan piel pálida o grisácea, ojeras oscuras, labios secos o agrietados, caída del cabello y uñas débiles, mientras que otros comparten retratos que muestran marcadas diferencias visuales.

La expresión “cara de ferritina” se ha extendido ampliamente por las redes sociales, y los videos han acumulado millones de visualizaciones.

Pero los médicos afirman que la apariencia por sí sola no permite diagnosticar la deficiencia de hierro.

“La cara con aspecto de ferritina no es un diagnóstico médico”, afirma Aziza Sesay, médica de cabecera en West Midlands, Reino Unido. “Sin embargo, puede ser un indicio de que algo no anda bien”.

La palidez, la caída del cabello o las uñas quebradizas pueden acompañar a la deficiencia de hierro, pero también pueden ser signos de otras afecciones, declaró a BBC News.

Los niveles de ferritina indican el estado de las reservas de hierro del organismo, mientras que la hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno.

Cuando los niveles de hemoglobina son bajos, la sangre no puede transportar suficiente oxígeno, una afección conocida como anemia.

Pero las reservas de hierro pueden agotarse antes de que eso ocurra, lo que significa que una persona puede tener deficiencia de hierro y presentar síntomas sin padecer anemia.

“No tienes reservas de hierro, pero mantienes tus niveles de hemoglobina. Ahí radica la gran discrepancia”, afirmó el hematólogo Drew Provan.

La doctora Sue Pavord, también hematóloga, afirmó que la deficiencia de hierro es común y a menudo no se diagnostica correctamente en las mujeres.

Según las directrices británicas de la Sociedad Británica de Gastroenterología, un nivel de ferritina inferior a 15 microgramos por litro indica la ausencia de reservas de hierro, mientras que un nivel inferior a 30 generalmente indica bajas reservas de hierro.

Usuarios de redes sociales han compartido publicaciones y videos que afirman que los niveles bajos de ferritina pueden causar cambios visibles en el rostro.

Lucy M., de 32 años, que publica sobre la caída del cabello como @marvluceskin en Instagram y TikTok, dijo que la expresión “cara de ferritina” parecía describir los cambios que había notado en sí misma.

En 2021 desarrolló palpitaciones, fatiga y caída del cabello. Tras recibir la noticia de que sus análisis de sangre eran normales y ser diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, un análisis posterior reveló que su nivel de ferritina era de 12 microgramos por litro.

Lucy dijo que se veía “canosa” y que su cabello se había vuelto opaco y quebradizo.

Compartió con la BBC fotografías de cuando tenía los niveles bajos de ferritina, comparándolas con las de cuando se habían recuperado, y dijo que la diferencia entre cómo se sentía y cómo se veía era “abismal”.

Los videos sobre el “rostro de ferritina” suelen animar a los espectadores a buscar una combinación de signos físicos -desde ojeras y piel pálida hasta labios secos, cabello fino y uñas quebradizas- y compararlos con su propia apariencia.

“No eres fea, tienes la ferritina baja”, dice una creadora, señalando a la cámara.

Provan afirmó que era “imposible” determinar los niveles de ferritina de una persona basándose en el aspecto de su rostro.

Las personas que padecen anemia grave pueden tener un aspecto pálido, explicó, mientras que la fatiga puede contribuir a la aparición de ojeras, pero estos signos visuales son “subjetivos y poco fiables”.

En personas con piel más oscura, los cambios en el color de la piel pueden ser menos evidentes, añadió Sesay, lo que significa que alguien que busque específicamente los signos descritos en internet podría pasar por alto la deficiencia de hierro.

Los médicos afirman que la apariencia por sí sola no permite determinar si los niveles de ferritina son bajos, y que la deficiencia de hierro debe confirmarse mediante un análisis de sangre.

Para los médicos, los síntomas y cómo se siente una persona son más útiles que la apariencia.

Según Provan y Sesay, los análisis de sangre son importantes no solo para confirmar la deficiencia de hierro, sino también para determinar la causa y orientar el tratamiento.

Menstruaciones abundantes, bajo consumo de hierro en la dieta, pérdida de sangre gastrointestinal y problemas de absorción de hierro en el intestino pueden influir en esta deficiencia, que se trata comúnmente con la ingesta de hierro vía oral.

Pavord indicó que es mejor tomar las tabletas de hierro con el estómago vacío, idealmente a primera hora de la mañana, y aconsejó evitar el té o el café en ese momento, ya que pueden inhibir la absorción.

El hierro también se puede obtener de forma natural de alimentos como la carne, las legumbres, las lentejas, las verduras de hoja verde y los cereales enriquecidos.

Tomar suplementos de hierro sin un diagnóstico puede ser perjudicial, mientras que la automedicación podría retrasar la investigación de un problema subyacente.

Lucy afirmó que, a pesar de ello, las redes sociales han ayudado a las mujeres a tomarse los síntomas más en serio y les han dado a algunas la confianza necesaria para hacer preguntas cuando algo no les parece bien.

“Hay muchísimas mujeres que dicen: ‘¡Dios mío, esta soy yo!’”, dijo, y añadió que no es médica y que presenta su contenido como su propia experiencia.

Para ella, hacerlo ha sido empoderador, ya que proporciona a las mujeres información con la que pueden defenderse a sí mismas.

Sesay calificó las redes sociales como un “arma de doble filo”: pueden animar a la gente a buscar ayuda, pero también pueden llevarles a autodiagnosticarse erróneamente a partir de un video corto.

Para Lucy, lo útil no es autodiagnosticarse por la apariencia, sino saber cuándo algo no se siente bien y cuándo hacer preguntas.