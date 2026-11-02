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Resumen

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Lucy dice que notó cambios en su piel y cabello (foto de la izquierda) junto con síntomas como fatiga y caída del cabello cuando sus niveles de ferritina eran bajos.
Lucy dice que notó cambios en su piel y cabello (foto de la izquierda) junto con síntomas como fatiga y caída del cabello cuando sus niveles de ferritina eran bajos.
/ BBC News Mundo
Por BBC News Mundo

“¿Tienes una cara de ferritina?”, pregunta una joven en TikTok, señalando ojeras, piel pálida y cabello quebradizo, junto a fotos de antes y después de sus tratamientos de belleza. La creadora de contenido atribuye estos rasgos a sus bajos niveles de hierro.

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