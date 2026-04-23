Resumen

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Más de dos tercios de las personas de entre 18 y 29 años desearían reducir su tiempo de uso de pantallas. (Foto referencial: generada con IA / Copilot)
Más de dos tercios de las personas de entre 18 y 29 años desearían reducir su tiempo de uso de pantallas. (Foto referencial: generada con IA / Copilot)
Por Agencia AFP

Desplazarse sin Google Maps, dejar de deslizar el dedo por Instagram, guardar los auriculares para escuchar el canto de los pájaros: durante un mes, un grupo de jóvenes estadounidenses cambió sus teléfonos inteligentes por sencillos aparatos de tapa y se embarcó en una desintoxicación digital.

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