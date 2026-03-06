Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"La intrusión de agua salada es un ejemplo perfecto de una crisis climática de evolución lenta", dice el geólogo Robert Young
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Alguien abre el grifo del agua potable en Nueva Orleans, pero el agua es salada. En Bangladesh, los agricultores se ven obligados a convertir tierras antes fértiles en estanques salobres para criar camarones. En Gambia, una agricultora observa cómo sus cultivos se marchitan y fracasan, empapados en sal.

