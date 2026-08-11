icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Escombros sepultaron viviendas en zonas como Pereira. (Foto: AFP)
Escombros sepultaron viviendas en zonas como Pereira. (Foto: AFP)
Por BBC News Mundo

En las profundidades de la Tierra hay un movimiento constante de las placas tectónicas, aunque en la superficie parezca que las cosas transcurren con normalidad. Y uno de ellos, conocido como “subducción”, fue el que provocó el terremoto de este lunes a las 7:34 am en el occidente de Colombia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: