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Resumen

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Varios animales han mostrado comportamiento relacionado al eclipse. (Foto referencial: magnific.com)
Varios animales han mostrado comportamiento relacionado al eclipse. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Investigadores de las Universidades de Zaragoza (Unizar) y Salamanca han montorizado más de una treintena de animales durante el eclipse total del pasado 12 de agosto y los resultadores preliminares muestran respuestas distintas entre especies e individuos que cuestionan la idea de que los animales simplemente confunden el eclipse con la llegada de la noche. Así, mientras las ovejas redujeron su actividad, las gallinas se adaptaron a la luz y la reacción de los équidos fue diversa y “compleja”.

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