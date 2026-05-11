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Resumen

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El Telescopio Mayall está ubicado en Arizona, EE.UU.
El Telescopio Mayall está ubicado en Arizona, EE.UU.
/ Tyas/Berkeley Lab y KPNO/NOIRLab/NSF/AURA
Por BBC News Mundo

Un poderoso instrumento con 5.000 ojos de fibra óptica ha revelado un mapa del universo que cuestiona nuestras ideas sobre el cosmos.

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