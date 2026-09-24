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Resumen

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Un agente de la firma OpenAI se infiltró en el servicio de salud de Australia, ingresando a diversos archivos. (Foto: AFP)
Un agente de la firma OpenAI se infiltró en el servicio de salud de Australia, ingresando a diversos archivos. (Foto: AFP)
/ SAMUEL BOIVIN
Por Agencia EFE

Un agente de inteligencia artificial (IA) de OpenAI accedió sin autorización en junio a un portal del sistema público de salud de Australia, Medicare, y consultó distintos archivos, incidente conocido en las últimas 24 horas que Camberra investiga mientras trata de determinar si otros sistemas públicos resultaron afectados.