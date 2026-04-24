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En redes sociales, los métodos naturales se presentan como una forma de "liberarse" de una anticoncepción hormonal que "arruina la salud".
En redes sociales, los métodos naturales se presentan como una forma de "liberarse" de una anticoncepción hormonal que "arruina la salud".
/ Freepik
Por Agencia AFP

Calcular el periodo de ovulación, tomarse la temperatura a diario y observar las secreciones vaginales son algunos de los métodos anticonceptivos naturales que atraen a mujeres que quieren “liberarse” de las hormonas, pero requieren un protocolo estricto para ser eficaces.

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