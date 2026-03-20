¿Somos menos felices este 2026? Sí, al menos conforme al resultado del World Happiness Report, o reporte global de felicidad de este año, que clasifica cómo perciben las personas su situación en cada país, y en el que no podía faltar el Perú. Además, ahora toma en cuenta el uso de las redes sociales.

El informe es trabajado por la empresa de datos Gallup, con apoyo de la ONU, y coloca a Finlandia, Islandia y Dinamarca en los tres primeros puestos. Señala el informe que los países nórdicos “lideran una vez más el ránking de felicidad”, pues ya se ha repetido este resultado. Pero hay algo diferente: Costa Rica.

“El ascenso de Costa Rica al cuarto lugar representa la mejor posición jamás alcanzada por un país latinoamericano”, indican.

Muy lejos de ellos se encuentra Perú. Nuestro país ocupa la posición 72, entre los 147 países evaluados, solo por encima de Trinidad y Tobago, Bolivia, Venezuela, entre los países de la región. Pero lo más preocupante es que, comparando con el mismo informe del 2025, somos menos felices.

Hace un año el Perú ocupaba el puesto 65, es decir, hay una diferencia de siete posiciones. En tanto, los últimos lugares suelen ser ocupados por países africanos y asiáticos, siendo Afganistán el menos feliz.

Además… Cómo se evalúa El informe señala que se evalúan tres indicadores principales: la valoración de la vida, las emociones positivas y las emociones negativas. Para esto toma en cuenta conceptos como la renta per cápita, la atención social, la expectativa de vida, la libertad de elección, la percepción de la corrupción y la generosidad. También incluye el tema del año, y que en esta ocasión giró en torno al uso de redes sociales en jóvenes.

Otro resultado en la evaluación apunta a que los “países que han experimentado descensos de más de un punto se ubican en zonas de conflicto grave o cerca de ellas”.

"Hay mucha desconfianza"

¿A qué se debe este cambio en Perú? ¿Realmente somos menos felices?

El doctor en psicología Fernando Ruiz comenta que “la felicidad está relacionada a esa sensación de bienestar, la pertenencia a una comunidad, el tener relaciones sociales satisfactorias, hacer cosas nuevas, y por eso es que a mucha gente le gusta viajar”.

Otros elementos también están relacionados a contribuir al bienestar de otro. En tanto, el dinero puede dar estabilidad.

Especialista señala que el contexto peruano es de desconfianza por la inseguridad y la política. (Foto: Andina)

En el caso peruano, señaló que la inseguridad, la violencia en las calles y la incertidumbre política, acompañada por un contexto electoral, pueden afectar la percepción felicidad de los peruanos.

“Lo que pasa es que estamos en una época donde hay mucha desconfianza”, dijo el docente de la Facultad de Psicología en la Universidad de Lima, en comunicación con El Comercio.

En ese sentido, explicó que “esta percepción de comunidad se está viendo afectada”. “No es tan fácil, digamos, entrar en relación con otros y esta sensación de comunidad se ve afectada porque una de las motivaciones más importantes del ser humano, lo dicen varios autores, es establecer relaciones cálidas y confianza con otros”, dijo el especialista.

Otras variables son la incertidumbre generalizada, la ansiedad, el estrés.

Las redes sociales y los jóvenes

El informe World Happiness Report también evalúa el uso de las redes sociales en los jóvenes y señala que el uso intensivo causa un declive en el bienestar. La satisfacción de vida es más alta cuando el uso de redes sociales es más bajo, según el informe que analiza la actividad en internet de estudiantes de 15 años en 47 países.

Y es que las redes sociales han cambiado bastante desde que aparecieran plataformas como Facebook, Twitter, hace casi 20 años, cuando consistía en compartir fotos, videos, mensajes con tu círculo social: familiares, amigos, etc.

“Se reforzaba más la idea de comunidad. Ahorita, las redes sociales como Instagram, TikTok, son mucho de exponerte a los demás . Es como si estuvieras en un teatro: tú te estás exponiendo al otro y estás exponiendo la mejor versión de ti”, indicó Ruiz.

Además, para el especialista hoy estas plataformas “alientan las comparaciones sociales”, y “nos estamos comparando con modelos exitosos que llenan las redes sociales”, lo cual resulta injusto para los jóvenes.

“Lo que quizás se debería hacer es tratar de que ellos [los jóvenes], de acuerdo a sus contextos, a sus potencialidades, dificultades, encuentran lo que están buscando”, indicó.

Actualmente, cada vez se interviene más en el control de estas plataformas, siendo Australia uno de los primeros, vetando el acceso de menores de 16 años a redes. ¿Seguirán más países ese camino?