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Resumen

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¿Somos menos felices este 2026? Sí, al menos conforme al resultado del World Happiness Report, o reporte global de felicidad de este año, que clasifica cómo perciben las personas su situación en cada país, y en el que no podía faltar el Perú. Además, ahora toma en cuenta el uso de las redes sociales.

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