Para Toyota la obsolescencia programada no significa nada. La compañía nipona acaba de recuperar una enorme prensa mecánica de 700 toneladas con más de 89 años de servicio en su planta de Brasil. La veterana pieza de ingeniería será trasladada a Japón tras finalizar su ciclo en el país sudamericano, donde seguirá fabricando recambios.

La prensa, que se mantuvo en producción hasta el último día de funcionamiento de la fábrica de Toyota en São Bernardo do Campo (São Paulo), fue la primera instalada por el fabricante fuera de Japón, según informó Motor Pasión.

Ahora, el gigante de metal regresa a tierras asiáticas. Consultado sobre el tema, el presidente de la compañía, Akio Toyoda, explicó que Toyota decidió preservar esta máquina de valor histórico mediante lo que llaman la “conservación funcional”. Es decir, se reinstalará en el mismo lugar de la planta de Honsha donde estuvo hace 60 años, y continuará produciendo recambios, además de servir para formar a trabajadores en el mantenimiento de troqueles y otras tareas relacionadas.

La prensa de finales de la década de 1930, en la época del Departamento de Automóviles de Toyoda Automatic Loom Works. / Toyota

La historia de una veterana

La máquina fue adquirida en 1934, antes incluso de que la compañía automovilística existiera formalmente. Ese año, Toyoda Automatic Loom Works —la empresa de telares que precedió a Toyota— la compró. En 1938, la primera fábrica de Toyota Motor Corporation, la de Koromo (hoy Honsha), situada en la prefectura de Aichi y en lo que después se convertiría en Toyota City, empezó a utilizarla.

En 1962, Toyota ya contaba con dos plantas en Japón y decidió abrir su primera fuera del archipiélago. El destino elegido fue Brasil, un país en plena industrialización. Así nació la planta de São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, donde ese mismo año comenzó a fabricarse la versión local del Toyota Land Cruiser, rebautizado como Toyota Bandeirante.

Para entonces, la prensa —capaz de ejercer 700 toneladas de presión— ya había sido trasladada dos veces: primero dentro de Japón y luego al otro lado del mundo. Desde entonces, se mantuvo activa produciendo piezas de forma ininterrumpida durante casi nueve décadas.

La planta produjo el Bandeirante hasta 2001 y luego fue perdiendo relevancia dentro de las operaciones de Toyota en Brasil. Además de albergar la sede administrativa de Toyota do Brasil, fabricaba piezas para la línea de motores de Porto Feliz (São Paulo) y componentes para el motor del Toyota Camry en Estados Unidos.

Aunque la planta de São Bernardo cerró definitivamente, Toyota mantiene tres fábricas en Brasil: una en Sorocaba, que produce los modelos Yaris y Corolla Cross; otra en Indaiatuba, donde se ensambla el Corolla; y una tercera en Porto Feliz, dedicada a motores.

Los 550 empleados de la histórica planta brasileña pudieron acogerse a un plan de traslado a otras fábricas o a una baja voluntaria con condiciones especiales, incluyendo prejubilaciones. La prensa Komatsu, en cambio, seguirá activa, aunque de vuelta en Japón, preservada como un símbolo de la filosofía de Toyota: máquinas que trascienden el tiempo.