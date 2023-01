La plataforma de streamig de video Twitch –especializada en videojuegos– se ha popularizado tanto que ya son varios los streamers a nivel mundial que están triunfando. Hoy vamos a ver qué temas tocan sus 10 creadores de contenido más importantes.

La recopilación la realizó originalmente el portal tecnológico Genbeta utilizando la herramienta TwitchTracker para obtener el número aproximado de suscriptores de cada streamer. Así que vamos con el ránking.

Los 10 streamers más populares de Twitch

1. HasanAbi. Residente estadounidense, actualmente encabeza la lista con mayor cantidad de suscriptores. Se presenta como un comentarista político que trata de diversos temas en sus streamings. Además, hace retransmisiones de diferentes juegos muy famosos como por ejemplo GTA V, Fortnite, Rust o Valorant.

2. xQc. Fue ex jugador profesional de Overwatch que ganó diferentes premios a nivel mundial. Hoy sigue retransmitiendo Overwatch, pero también otros muchos juegos como Minecraft, GTA V, Among Us o Counter.

3. NICKMERCS. Conocido por tener un récord de muertes en Fortnite, transmite principalmente shooters competitivos como, claramente, Fortnite, APEX Legends o Warzone.

4. Eliasn97. Es el mayor streamer en lengua germánica. Reacciona a diferentes videos de YouTube y TikTok, además de dedicar mucho tiempo a hablar con su chat. Asimismo, en el campo de los videojuegos está centrado en FIFA, Minecraft y Fortnite.

5. Adin Ross. Este streamer se centra principalmente en hablar con su chat y reaccionar a otros contenidos, aunque también le dedica parte de su tiempo a NBA2K y GTA V. Es un personaje polémico, cuenta con un récord particular de baneos por distintos motivos.

6. IlloJuan. Junto a Ibai es uno de los creadores de contenido más importantes de habla hispana. Destaca por apostar por videojuegos que no son tan populares y que, muchas veces, pueden llegar a ser antiguos.

Ibai Llanos es de los streamers más populares en la plataforma. (Foto: Ibai)

7. Ibai. Este streamer es sin duda un hito en la historia de Twitch. Ostenta en la actualidad el récord de viewers simultáneos con sus grandes eventos, donde sobresale especialmente La Velada del Año. Además, se caracteriza por jugar Mincraft, realizar entrevistas a famosos y ser uno de los dueños del equipo KOI en League of Legends.

8. GAULES. Destaca por ser un miembro de la comunidad portuguesa que ha conseguido cosechar un gran éxito tras haber sido jugador profesional de Counter Strike. El contenido principal de su canal, con más de 28.000 horas retransmitidas, es de CS seguido de Among US y WAR.

9. JAHREIN. Streamer de Turquía. Su contenido se centra en el IRL y reacciones a diferentes programas turcos, que parecen ser telenovelas. Definitivamente, un caso muy curioso.

10. Tumblurr. Es el streamer más visto de Italia. Reacciona a otros contenidos, generalmente tratando hacer humor.