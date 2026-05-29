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Medida de seguridad se aplicará a los 11 estadios donde se jugarán los partidos del Mundial 2026. (Foto: Magnific.com)
Medida de seguridad se aplicará a los 11 estadios donde se jugarán los partidos del Mundial 2026. (Foto: Magnific.com)
Por Agencia AFP

Los vuelos de drones estarán prohibidos en los alrededores de las canchas de Estados Unidos en los días de partido de la Copa del Mundo de fútbol o de sus eventos para aficionados, informaron autoridades este jueves.

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