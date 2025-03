El brutal asesinato de la joven streamer Airi Sato en Tokio el pasado 11 de marzo sigue causando conmoción no solo en el país donde sucedió, Japón, sino también el resto del mundo. Un interés que se incrementa con el principal sospechoso del homicidio, un hombre de 42 años identificado como Kenichi ‘Kenji’ Takano, revela a la policía cada vez más los motivos que lo llevaron a tomar sus horrendas acciones.

Un crimen que alcanza inclinaciones casi voyeristas debido a que no solo ocurrió en un poblado distrito de la capital japonesa a plena luz del día, sino que también durante una transmisión en vivo de la víctima, ante los ojos de sus cientos de seguidores.

Quién era Airi Sato

En el centro de esta tragedia está Airi Sato, una misteriosa figura debido a que, como muchas celebridades del internet, cuidaba celosamente de su vida privada. Entre sus datos personales se sabe que tenía 22 años, que vivía en la ciudad de Tama, al oeste de Tokio, y que trabajó un tiempo en un restaurante. Incluso su nombre era un secreto bien guardado y para sus fans era conocida solo como Ai Mogami, un nombre que compartía con una popular actriz de voz, coincidencia que causó cierta confusión cuando se difundió inicialmente la noticia.

Fuentes señalan que empezó a hacer transmisiones en vivo desde que estaba en la secundaria, siendo su plataforma de elección WhoWatch.tv, donde había logrado un modesto éxito reuniendo 2.600 seguidores, para quienes producía videos de su vida real, paseando por diferentes lugares de Tokio e interactuando con sus videntes.

En un país como Japón, envuelto en lo que se ha llamado como una epidemia de soledad – una encuesta publicada en 2023 encontró que al menos el 40% de los japoneses se sienten solos ocasionalmente- este tipo de contenido ha mostrado una creciente popularidad, permitiendo a los internautas paliar su necesidad de compañía con relaciones parasociales: conexiones con figuras famosas o celebridades sin que estas sean necesariamente recíprocas. La reciente pandemia del coronavirus sirvió para sobrecargar esta tendencia y realzar aún más la popularidad de los ‘streamers’.

El 11 de marzo, Airi Sato estaba realizando una de sus habituales transmisiones en vivo, en esta ocasión una donde recorría el circuito completo de la línea de tren Yamanote, sin saber que esta sería su última parada.

Quince segundos de horror

El ataque ocurrió a las 9:55 a.m. hora local a 350 metros de la estación de tren Takadanobaba, una concurrida parada ubicada en el popular distrito de Shinjuku, donde la calma de la mañana fue interrumpida con un estridente llamado de auxilio. Quince segundos después, silencio.

Espectadores de la transmisión en vivo de Airi fueron testigos de primera fila del ataque, en el que ‘Kenji’ Takano apuñaló 30 veces a su víctima en la cabeza, cuello y pecho. El sujeto, enmascarado y portando un saco oscuro, había reconocido algunos edificios por los que pasaba la ‘streamer’ para darle el encuentro armado de un par de cuchillos de supervivencia.

“Al principio todo parecía ir bien. De repente, fue un caos. La cámara temblaba y la imagen de Ai en el suelo, apenas consciente y cubierta de sangre, nos dejó a todos incrédulos”, indicó uno de los testigos de acuerdo al sitio Tokyohive. “En el encuadre se veía a un hombre con una máscara, pero nadie sabía qué estaba pasando. Parecía una pesadilla.”

“Todo sucedió tan de repente. La oí gritar pidiendo ayuda y luego el video la mostró tendida en el suelo, cubierta de sangre. Tenía el pelo revuelto y los ojos muy abiertos, casi sin vida. Fue tan impactante que al principio no podía procesar lo que estaba viendo”, contó otro de los seguidores de la ‘streamer’.

La situación no fue menos confusa para aquellos en el lugar de los hechos y el Asahi Shinbun recoge el testimonio de un obrero de 53 años que vio los hechos desde el segundo piso de un edificio cercano, viendo la conclusión del letal incidente. “El hombre parecía estar hablando con ella. Se veía muy calmado, así que pensé que la estaba ayudando”, relató.

Cinco minutos después, llegó la policía, la cual tomó en custodia a Takano. Por su parte, Airi Sato fue llevada al hospital, pero falleció en el camino. “No puedo creer que tal incidente ocurrió cerca a mí”, indicó el testigo. “Los gritos de la mujer se han quedado en mi cabeza”.

Una retorcida relación financiera

Los días siguientes al ataque han echado luz a la probable causa del crimen: una retorcida relación financiera que unía a la víctima y el victimario. Según el diario japonés Mainichi, Takano se convirtió en seguidor de Airi Sato en diciembre del 2021 y en agosto del 2022 empezó a hacer contacto directo con ella al volverse comensal en un restaurante donde la ‘streamer’ trabajaba.

Esta relación adquirió una nueva dimensión cuando Sato empezó a pedirle préstamos financieros a Takano, los cuáles no fueron devueltos, a pesar de un fallo judicial a favor del hombre. “Conseguí reunir fondos con mis ahorros y préstamos al consumo y presté a Sato más de 2 millones de yenes (unos 13.500 dólares) para gastos de manutención y otros.”, dijo el presunto asesino a la policía. “Me decidí a atacarla porque no me devolvía el dinero”

Un fan de la ‘streamer’ citado por Tokyohive señaló que este tipo de interacciones con sus fans, en el que les pedía dinero prestado por varias razones, no era tan inusual. “Mencionaba que necesitaba ayuda financiera, diciendo cosas como ‘he olvidado la cartera’ o ‘me falta para el alquiler’. Con el tiempo, algunos fans empezaron a preocuparse de que no se tratara de un préstamo ocasional, sino de un problema recurrente”, señaló.

Un patrón que se repite

El trágico fallecimiento de Airi Sato no es desafortunadamente el primer incidente de este tipo en Japón y en 2023 un tribunal de Tokio condenó a 17 años de prisión a un hombre de 26 años quien asesinó a puñaladas a una ‘influencer’ de 33 años con quien había terminado una relación amorosa.

Mientras tanto, el pasado noviembre en China un hombre atacó a dos estudiantes mientras estos realizaban una transmisión en vivo, un incidente que dejó a uno de los jóvenes sin su mano derecha y al otro con varios cortes en la espalda. Ese mismo año en Corea del Sur, un ‘youtuber’ de 50 años apuñaló a muerte a su rival – otro ‘youtuber’- durante una transmisión en vivo.

Al otro lado del océano, las ‘streamers’ Rachel ‘Valkyrae’ Hofstetter, Brittany ‘Cinna’ Watts y Emily ‘Emiru’ fueron acosadas a inicios de marzo durante una visita nocturna al muelle de Santa Mónica, California, por un hombre que les gritó “las mataré ahora mismo”.