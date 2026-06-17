Se ha vuelto una escena habitual en los partidos del Mundial.

El árbitro hace sonar el silbato para detener el juego en el minuto 22 de cada parte, para permitir que los jugadores se hidraten.

La pausa obligatoria de tres minutos para beber, presente en los 104 partidos, se ha introducido para ayudar a los jugadores a hacer frente al calor sofocante y a los altos niveles de humedad en México, Canadá y Estados Unidos, los países organizadores del torneo.

Pero no todo el mundo está de acuerdo.

Algunos han calificado estas pausas como interrupciones comerciales destinadas a satisfacer a las cadenas estadounidenses.

Las pausas de hidratación incluso se aplican en estadios con techo retráctil y control climático en el interior.

Preguntado por estas interrupciones en cada parte de todos los partidos, Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, dijo: “No me gustan. Solo me gustan cuando las condiciones son extremas”.

“Pero cuando las condiciones son buenas, no hacen falta”.

¿Quiénes salen ganando y quiénes perdiendo con las pausas de hidratación en el Mundial? ¿Y cómo han influido en los primeros partidos?

Brasil logró el empate ante Marruecos poco después de que el seleccionador Carlo Ancelotti hiciera indicaciones tácticas a sus jugadores durante la pausa.

Cuando los jugadores de Brasil se detuvieron a hidratarse a mitad del primer tiempo en el estadio New Jersey New York el sábado, perdían con justicia 1-0 ante Marruecos tras un comienzo deslucido.

Seis minutos después de que se reanudara el juego, ya habían empatado.

Sí, todo se debió a un momento de brillantez individual de Vinicius Jr., que recortó hacia dentro con la pierna derecha antes de enviar un potente disparo a la escuadra.

Pero, como reconoció después el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, la pausa de hidratación le permitió dar nuevas instrucciones a sus jugadores y ajustar el sistema.

Tras verse superada hasta entonces, la selección cinco veces campeona del mundo recuperó de repente el impulso.

“Puedes explicar un problema a los jugadores”, declaró el entrenador italiano tras el partido, al ser preguntado por los beneficios de estas pausas.

“[Puedes] hacer un ajuste táctico que puede resultar muy útil.”

Ancelotti dijo que las pausas de hidratación le permiten dar indicaciones tácticas a los jugadores.

Si las pausas de hidratación tienen como objetivo proteger el bienestar de los jugadores, ¿deberían los entrenadores poder dar nuevas instrucciones?

La seleccionadora de Estados Unidos, Emma Hayes, explicó a ITV Sport que detener el juego para una pausa rompe el impulso del equipo que domina.

“Favorece al equipo que pierde el impulso, por eso las llamo roturas de inercia”, afirmó.

“Cuando estás dominando no la quieres; cuando vas perdiendo, sí”.

“A veces ni siquiera se trata de dar instrucciones durante la pausa de hidratación. Se trata de beber y de tranquilizar a los jugadores. A veces no hacer nada también puede considerarse una forma de entrenamiento”.

“Es una pena. Puedo entenderlo en zonas muy calurosas del país, pero parece algo que ha venido para quedarse”.

Al igual que Brasil, Canadá también empató poco después de una pausa de hidratación —en este caso en la segunda parte— cuando el suplente Cyle Larin igualó el gol inicial de Bosnia-Herzegovina el viernes.

Escocia marcó el único gol del partido en su victoria ante Haití poco después de una pausa, mientras que Australia logró el primer tanto en circunstancias similares en un triunfo por 2-0 frente a Turquía.

Juan Mata, campeón del mundo con España en 2010, afirmó que no le habría gustado una pausa de tres minutos en cada parte cuando jugaba.

“Como jugador, no me parece algo positivo”, dijo a ITV Sport.

“Cuando vas perdiendo quieres marcar, y cuando vas ganando quieres mantener el balón. Creo que rompen el ritmo del juego”, dijo el español.

El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, le habla a Neil el Aynaoui durante una pausa de hidratación en su partido contra Brasil.

Entonces, ¿quiénes salen perdiendo, además de los aficionados que han pagado precios altos por entradas para ver un fútbol fluido y entretenido, solo para que el juego se detenga en cada parte?

Pues bien, Curazao, debutante en un Mundial, vivía un momento soñado tras empatar 1-1 contra Alemania poco antes de la pausa para beber de la primera parte en Houston el domingo.

Sin embargo, el país más pequeño que ha participado en un Mundial, tanto en tamaño como en población, no volvió a ser el mismo tras la reanudación del juego y perdió por 7-1 después de que la pausa permitiera a los alemanes reagruparse.

La República Checa dominaba durante la primera parte contra Corea del Sur, pero la pausa de hidratación puso fin de forma abrupta a ese tramo de presión y, tras la reanudación, perdió el impulso.

A pesar de adelantarse en el marcador, acabó perdiendo el partido por 2-1.

Mientras tanto, Países Bajos ganaba 2-1 a Japón antes de la pausa de hidratación de la segunda parte en Arlington, Texas, el domingo. No logró mantener la ventaja y empató 2-2.

Por supuesto, las pausas de hidratación no siempre explican estos cambios de ritmo.

Pero, a medida que avance el torneo, quedará más claro si estas interrupciones se convierten en un factor determinante.

El exdelantero del Arsenal y de Inglaterra Ian Wright dejó clara su postura sobre estas pausas.

“Creo que desde el punto de vista estadounidense son simplemente otra forma de meter publicidad”, afirmó.

La cadena estadounidense Fox alargó los anuncios durante una pausa de hidratación en el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica.

“Han utilizado el argumento de que es por los jugadores, pero para mí no es así”, añadió Wright.

Aunque estas pausas tienen detractores, otros consideran que son una medida positiva.

“Siempre me interesa la salud de mis jugadores. Creo que es una medida acertada: una pausa, refrescarse y continuar”, dijo el seleccionador de España, Luis de la Fuente, antes del partido inaugural de su equipo contra Cabo Verde este lunes.

Ese encuentro se jugaba en Atlanta, en un estadio con techo retráctil y control de temperatura.

“Mañana habrá temperaturas frescas en el estadio”, añadió De la Fuente el domingo.

“Durante la semana hemos visto temperaturas muy altas. Es muy difícil soportarlas durante tanto tiempo cuando se trabaja.

“En mi opinión, lo mejor es beber mucha agua, hacer una pausa, dejarles respirar unos segundos".

“No hará tanto calor [el lunes], pero necesitamos darles la oportunidad de respirar y luego uno o dos minutos para dar algunas indicaciones”.

El internacional de Países Bajos Virgil van Dijk dijo que “ir a los comerciales cada vez no es algo que me guste”.

“Para los espectadores neutrales, tampoco es genial”, añadió el defensa del Liverpool.