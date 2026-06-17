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Muchos de los partidos del Mundial 2026 se están disputando bajo un calor extremo.
Muchos de los partidos del Mundial 2026 se están disputando bajo un calor extremo.
/ Agencia Reuters
Por BBC News Mundo

Se ha vuelto una escena habitual en los partidos del Mundial.

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