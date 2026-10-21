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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Para acceder a estas conversaciones, los usuarios deberán establecer un código de cuatro dígitos.
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Por Agencia Europa Press

OpenAI ha introducido una nueva función de Chats bloqueados para agregar privacidad a ciertas conversaciones con su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, protegiéndolas mediante un PIN.

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El Proyecto Confianza
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