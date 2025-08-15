“Raccoon Raccoon”: el videojuego ‘made in Perú’ con la voz de Carlos Carlín que puedes jugar hoy gratis

Un mapache rosado es testigo de un crimen y tienen que escapar, involucrándose en situaciones cada vez más estrambóticas y absurdas. Parece una adaptación infantil de la película “El fugitivo”, o quizás un sueño febril tras una noche de parranda, pero se trata en realidad en el último videojuego “made in Perú” en ser lanzado en el App Store y Google Play por el estudio nacional Anquilosaurio Games.

Llamarlo un sueño no es tan errado, ya que fue el de su creador Juan Carlos Casusol, Casu El Cuero para sus seguidores en YouTube, quién unió sus dos carreras de ingeniería informática y comunicación audiovisual con su afición por hacer reír a la gente para crear “Raccoon Raccoon”, un proyecto que describe en conversación con El Comercio como “una comedia jugable”.

Esta amalgama de intereses también se ve en el mismo videojuego, que mezcla elementos de juegos de plataforma al estilo de “Super Mario Bros.” con juegos de aventura al estilo de clásicos títulos como “Monkey Island”, que requieren un acercamiento más intelectual para resolver acertijos y problemas, incluyendo pensar fuera de la caja. Todo esto con una estética curiosa donde todos los personajes parecen estar hechos de plastilina, contribuyendo a la naturaleza lúdica del proyecto.

Es así que “Raccoon Raccoon” invita al jugador a lo largo de 8 niveles - 9 con las versión premium- a no solo escapar de los malhechores, sino también a meterse en todo tipo de travesuras como robar una pizza, escapar del implacable acoso de la prensa y hasta completar las compras del supermercado de una tierna anciana, misiones que tendrán que resolver con soluciones creativas y en ocasiones hilarantes.

En el corazón de todo esto está el epónimo mapache rosado, elegido por ser el animal favorito de ‘Casu’: “Es estéticamente tierno, pero con una personalidad pícara y actitud”, señaló, reveló que evitó utilizar animal más autóctono como los osos de anteojos, los gallitos de las rocas o un equivalente del famoso zorro ‘Run Run’ para darle un carácter más universal a su juego.

“Un producto hecho en Perú, pero pensado para el mundo”, resaltó.

Diferentes niveles del videojuego "Raccoon Raccoon". / Anquilosaurio Games

Hecho con talento local

Pero estas miras al exterior no le quitan que se trata de un proyecto exclusivamente peruano, con talento local tanto en la creación de los personajes y los escenarios, la programación del juego e incluso su elenco de voces, que cuenta con algunos pesos pesados locales como Carolina Cano, Carlos Carlín, Melania Urbina, Yvonne Frayssinet, Manuel Gold, Oscar Meza, Alonso Cano y Patricia Barreto, quienes prestan sus voces a varios personajes con los que se cruza el mapache protagonista.

“Para todos los actores fue su primera colaboración en un videojuego; estaban tan emocionados como yo”, relató ‘Casu’. “Cuando trabajé con Carlín por su personaje, él vio el vídeo de referencia del gato y era como si hubiera entrado en un trance. Empezó a grabar y sacar unos sonidos guturales felinos y voces tan raras e increíbles que me quedé paralizado. Trabajar con actores de comedia tan talentosos fue una experiencia brutal y tenía que taparme la cara para no reírme.”

Pero a pesar de mantener un elenco envidiable, el mantener toda la producción en el país no estuvo sin problemas. “Es difícil hacer videojuegos en el Perú porque es caro y porque toma tiempo. En realidad, ‘Raccoon Raccoon’ me ha costado un montón de plata, que ha sido para pagarme a mí y a las otras cuatro personas que trabajaban conmigo”, relató ‘Casu’. “En el Perú el talento sobra, lo que falta es tiempo y recursos para producir videojuegos”.

Una manera que se ayudó a acortar los costos y reducir los tiempos de producción fue recurriendo a la inteligencia artificial, que le ayudó a optimizar procesos y crear las bases de las animaciones de los personajes

“‘Raccoon Raccoon’ fue concebido como un juego que iba a ser hecho completamente a mano, con personajes en plastilina y con fondos de papel y cartón, pero luego nos dimos cuenta que cientos de props manualmente era inviable si cada uno nos tomaba tres horas”, reveló. “Es así que decidimos combinar elementos reales fotografiados con otros generados por inteligencia artificial, que luego editábamos para encajar en la paleta de color del juego, que es bien distintiva. Lo mismo pasó con la animación, donde pasamos de un stop motion lentísimo a un modelado 3D y animación utilizando lo producido por IA como base, que luego retocamos con After Effects.”

Para Casu, la inteligencia artificial debe ser utilizada no para manufacturar tus ideas, sino como una herramienta para plasmarlas en la realidad antes de modificarlas exactamente como tú quieras, respetando la visión autoral y el elemento humano. “La IA no reemplazó la creatividad, pero nos ahorró años de trabajo”, afirmó. “Sin ella, el juego hubiera salido en 2030.”

“Raccoon Raccoon” fue lanzado el 7 de agosto en Google Play y App Store. El juego presenta dos versiones: una gratuita que muestra publicidad entre los niveles y una premium por S/.9.90 sin avisos y con un nivel extra no relacionado a la historia principal. ‘Casu’ también está planeando una edición de Steam y una secuela dependiendo de la recepción del videojuego.