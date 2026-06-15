Una copia del videojuego “Super Mario Bros." para la NES se ha vendido en subasta por más de 3 millones de dólares, valorada como “la mejor copia conocida” de este título, al disponer de un sello de etiqueta brillante y adhesivo intacto en la tapa superior, que lo identifica como un ejemplar de segunda producción y que nunca antes había salido en subasta.

Nintendo comenzó a utilizar una etiqueta brillante ubicada en la tapa superior de los juegos como sello de garantía de uso a principios de 1986, tras emplear de forma efímera una etiqueta mate, presente exclusivamente en las copias de lanzamiento del mercado de prueba de Nintendo en 1985.

Cuarenta años después, este sello en forma de etiqueta se ha convertido un símbolo de alto valor para los coleccionistas de videojuegos, especialmente, porque indica que la copia del título ha permanecido intacta y sin abrirse durante todos estos años.

En este marco, el pasado viernes se vendió en subasta una copia del videojuego “Super Mario Bros. para la consola NES con el codiciado sello de etiqueta brillante por 3.750.000 dólares, convirtiéndose así en la copia de un videojuego mejor valorada actualmente.

Al disponer de esta etiqueta adherida a la tapa superior, se ha identificado como un ejemplar de segunda producción y, “sin ejemplares de primera producción conocidos en estado sellado”, se ha convertido en “la copia sellada más antigua confirmada de este revolucionario juego”, como ha apuntado la casa de subastas a cargo de la transacción, Heritage Auctions, en su web.

Además, cabe destacar que esta copia es aún más exclusiva porque, según la casa de subastas, solo se conocen tres copias selladas con etiquetas brillantes de segunda producción en todo el mundo. De entre estas tres copias, la subastada es la de “mayor calidad”, al disponer de una calificación PSA 9.6 A++, junto con las calificaciones Wata 9.4 A++ y VGA 80 de los dos títulos restantes.

Se ha de tener en cuenta que esta copia de Super Mario Bros. se ha fabricado antes de que Nintendo comenzara a envolver sus juegos en plástico. Por tanto, son copias “notoriamente difíciles de conseguir en buen estado”, dado que han pasado 40 años con superficies de cartón expuestas y la cubierta en color negro.

“En muchos sentidos, representa lo más cerca que un coleccionista puede estar de poseer el momento exacto en que Super Mario Bros. transformó los videojuegos de consola, pasando de ser una novedad con dificultades a convertirse en una parte permanente de la historia cultural”, ha concluido al respecto la casa de subastas.

Cabe destacar que, junto a la copia del juego, la subasta incluyó una consola NES Control Deck de la edición de lanzamiento, enmarcada en “la época de las pruebas de mercado en Los Ángeles”. Esta consola también está en su caja y sin utilizar.