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Esta copia de "Super Mario Bros." fue subastadad por más de 3 millones de dólares.
Esta copia de "Super Mario Bros." fue subastadad por más de 3 millones de dólares.
/ HERITAGE AUCTIONS
Por Agencia Europa Press

Una copia del videojuego “Super Mario Bros." para la NES se ha vendido en subasta por más de 3 millones de dólares, valorada como “la mejor copia conocida” de este título, al disponer de un sello de etiqueta brillante y adhesivo intacto en la tapa superior, que lo identifica como un ejemplar de segunda producción y que nunca antes había salido en subasta.

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