Meta está trabajando en el lanzamiento de dos nuevos modelos de gafas Ray-Ban Meta que presentará la próxima semana y que estarán dirigidas específicamente a usuarios con lentes graduadas, aunque no conformarán una nueva generación de gafas inteligentes.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg presentó en septiembre del pasado año sus últimas versiones de gafas inteligentes con inteligencia artificial (IA) Ray-Ban Meta (Gen 2) y Oackley Meta Vanguard, además de dar a conocer su primera versión con pantalla, Meta Ray-Ban Display.

Ahora, la tecnológica planea lanzar dos nuevas versiones de sus gafas Ray-Ban Meta diseñadas especialmente para personas que utilizan lentes con graduación, que se ofrecerán en un modelo rectangular y otro modelo redondeado.

Así lo han asegurado fuentes cercanas de la compañía en declaraciones a Bloomberg, quienes han matizado que aunque hasta ahora las gafas Ray-Ban Meta tenían compatibilidad con cristales graduados, estos nuevos modelos estarán pensados para satisfacer las necesidades de usuarios con problemas visuales, con capacidad para adaptarse a las diferentes graduaciones.

Las gafas inteligentes hechas por Meta en colaboración con Ray-Ban. (Foto: AFP) / JOSH EDELSON

Cabe destacar que está previsto que Meta lance estas nuevas gafas durante la próxima semana, según las fuentes conocedoras del proyecto, aunque no representan una nueva generación de gafas inteligentes de la firma.

Las nuevas gafas se conocen internamente con los nombres en clave Scriber y Blazer, según pudo conocer inicialmente The Verge, que tuvo acceso a documentos presentados ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) con información sobre las pruebas realizadas con dichos modelos.

En concreto, los documentos las describen como “unidades de producción”, por lo que la compañía las está probando para previsiblemente lanzarlas tras la aprobación de la FCC. Sin embargo, en los documentos no se especifica qué cambios incluirán estos nuevos dispositivos.

Se ha de tener en cuenta que, durante una llamada de resultados financieros en enero de este año 2026, el propio Zuckerberg señaló que “miles de millones de personas usan gafas o lentillas para la corrección de la visión” por lo que se trata de un momento “similar a la llegada de los ‘smartphones’” -que sustituyeron a los móviles plegables- y “es difícil imaginar un mundo dentro de varios años en el que la mayoría de las gafas que la gente usa no sean de IA”.

Durante la misma llamada, Zuckerberg también subrayó cómo las ventas de sus gafas se “triplicaron con creces” durante el año 2025 y que “se encuentran entre los productos de electrónica de consumo de más rápido crecimiento de la historia”. Por tanto, la compañía está apostando por este sector y por acercar sus ‘wearables’ en forma de gafas a más usuarios.