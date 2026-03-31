Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nuevo diseño de lentes se conoce como Scriber y Blazer. (Foto referencial: freepik.es)
El nuevo diseño de lentes se conoce como Scriber y Blazer. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

Meta está trabajando en el lanzamiento de dos nuevos modelos de gafas Ray-Ban Meta que presentará la próxima semana y que estarán dirigidas específicamente a usuarios con lentes graduadas, aunque no conformarán una nueva generación de gafas inteligentes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.