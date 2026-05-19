La tecnología te hará vivir una época distinta, una época que nos lleva a la civilización Caral. En el marco del Día Internacional de los Museos se presenta la muestra “Uniendo Historias y Mundos” que combina patrimonio arqueológico, educación y tecnología digital.

Se trata de una propuesta que mediante experiencias inmersivas dirigidas al público en general busca difundir el conocimiento de esta cultura del pasado peruano.

Se encuentra abierto hasta el domingo 31 de mayo, el Hall Paracas del Ministerio de Cultura.

Señala la organización que se cuenta con con herramientas de virtualidad y recursos digitales de última generación.

La propuesta inmersiva incluye varios elementos tecnológicos para conocer la cultura Caral. (Foto: Difusión)

La muestra está disponible para todo el público. (Foto: Difusión)

Y es que la experiencia ofrece, por única vez y de manera gratuita, recorridos en 360°, además de contenidos desarrollados con realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA), realidad mixta (RM) y WebAR.

Asimismo, incorpora juegos educativos disponibles en la APP Caral (iOS y Android) y en plataformas como Steam y Meta Quest, accesibles también desde el MuseoCaralVirtual.

La exposición “Uniendo Historias y Mundos” puede visitarse de manera gratuita hasta el domingo 31 de mayo en el Hall Paracas del Ministerio de Cultura, de martes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.