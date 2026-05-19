Resumen

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La tecnología nos permite viajar en el tiempo y llegar a Caral. (Foto: Difusión)
La tecnología nos permite viajar en el tiempo y llegar a Caral. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La tecnología te hará vivir una época distinta, una época que nos lleva a la civilización Caral. En el marco del Día Internacional de los Museos se presenta la muestra “Uniendo Historias y Mundos” que combina patrimonio arqueológico, educación y tecnología digital.

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