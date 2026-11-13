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La anticipación por "Grand Theft Auto VI" crece a poco de su estreno el 19 de noviembre.
La anticipación por "Grand Theft Auto VI" crece a poco de su estreno el 19 de noviembre.
/ Rockstar Games
Por Juan Luis Del Campo

Estamos a solo unos días de la salida de “Grand Theft Auto VI” este 19 de noviembre y algunas personas hasta han pedido el día libre para participar del estreno, una muestra de la anticipación que rodea a esta secuela 13 años en desarrollo. Sin embargo, un afortunado ‘gamer’ podría no tener que pagar por jugar “GTA VI” sino ser remunerado hasta US$135 mil por su tiempo y esfuerzo.

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