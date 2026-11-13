Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Estamos a solo unos días de la salida de “Grand Theft Auto VI” este 19 de noviembre y algunas personas hasta han pedido el día libre para participar del estreno, una muestra de la anticipación que rodea a esta secuela 13 años en desarrollo. Sin embargo, un afortunado ‘gamer’ podría no tener que pagar por jugar “GTA VI” sino ser remunerado hasta US$135 mil por su tiempo y esfuerzo.
TE PUEDE INTERESAR
- Le pidieron a Elon Musk que contrate a Jensen Huang, ex-CEO de Nvidia, y esta fue su respuesta
- Ya puedes abrir tu casa usando tu teléfono: Google Wallet permite añadir las llaves digitales de Google Home
- Misa de León XIV en Las Palmas: cinco claves para planificar cómo llegar a este evento multitudinario
- El escándalo de Nvidia sacude al mundo tecnológico en la Web Summit
- ¿Cómo enseñar inteligencia artificial en colegios sin internet ni computadoras?
Seguir temas