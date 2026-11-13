Estamos a solo unos días de la salida de “Grand Theft Auto VI” este 19 de noviembre y algunas personas hasta han pedido el día libre para participar del estreno, una muestra de la anticipación que rodea a esta secuela 13 años en desarrollo. Sin embargo, un afortunado ‘gamer’ podría no tener que pagar por jugar “GTA VI” sino ser remunerado hasta US$135 mil por su tiempo y esfuerzo.

La oferta viene de la polémica plataforma de mercados de predicción Kalshi, quien en la red social profesional LinkedIn está reclutando un “Investigador de GTA VI” para jugar en vivo el anticipado título a su estreno la próxima semana en plataformas como YouTube o Twitch.

Su objetivo de “este trabajo real” – como la solicitud es entusiasta en insistir – será encontrar las maneras más lucrativas de generar dinero en el juego. O, como lo ponen, “buscamos a la persona que encuentre la estrategia óptima para ganar dinero, cree una hoja de cálculo para demostrarlo y sea acusada de arruinar el juego para todos los demás”.

Adicionalmente, el investigador también tendrá que estudiar el impacto que la salida de “Grand Theft Auto VI” ha tenido en la economía real, notando por ejemplo su efecto en ausencias en la fuerza laboral por parte de personas que buscaron jugar en el día del estreno.

Si estás interesado para aplicar al trabajo, cabe notar que Kalshi no aceptará a ningún ‘gamer’ de la calle y pide que tengas al menos 18 años de edad, más de una década de experiencia jugando videojuegos y al menos tres años de experiencia en ‘streaming’. También requerirá que el aplicante tenga su equipo y software para cumplir la tarea. Aquí el aviso en LinkedIn.

El suerto aplicante que sea seleccionado conseguirá una jugosa comisión de entre US$100.000 y 120.000 por el projecto, más un bonus de US$15.000 por completar el proyecto.