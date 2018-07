El truco de seguridad que debes conocer si tu carro tiene llave inalámbrica

Las llaves inalámbricas de los carros modernos están emitiendo señales hacia estos constantemente.



Los expertos advierten que los ladrones pueden comprar una llave inalámbrica original y usarla para replicar el código de acceso de un determinado vehículo.



¿Cómo evitar que esto suceda?



La manera más sencilla es envolviendo tus llaves en papel de aluminio.

--- ¿Cómo lo hacen? ---

Varios expertos en ciberseguridad coinciden en que, aunque no es el método ideal, sí es muy fácil y barato.



Otra opción es adquirir en internet por unos pocos dólares una bolsa Faraday, que tiene la misma funcionalidad aislante que el papel de aluminio y sirve de escudo ante la trasferencia de información que podría ser usada en el robo de vehículos.



"Estamos hablando de una forma de comunicación a través de ondas electromagnéticas, como la radio o la televisión. Piensa en una canción que constantemente se use entre una radio y una cerradura que se abre al escuchar esa canción. Si conozco la canción, puedo abrir tu cerradura".

Moshe Shlisel: "Si conozco la canción, puedo abrir tu cerradura".

Así de sencillo se lo explica a BBC Mundo Moshe Shlisel, director general de GuardKnox Cyber Technologies, una agencia de ciberseguridad.



Shlisel, quien también trabajó para la fuerza aérea israelí en el desarrollo de sistemas de defensa con misiles, explica que la función del papel de aluminio es crear una celda que evita que las ondas electromagnéticas sean grabadas por alguien más.

--- "Cada vez más robos " ---

A muchos podría parecerles arcaico que, en pleno siglo XXI, tengamos que preocuparnos de envolver las llaves del auto en papel de aluminio.



"A pesar de no tener cifras, puedo decir que estos incidentes suceden cada vez más, pues los dispositivos que se necesitan para cometer estos ataques se pueden comprar fácilmente en internet y hasta existen tutoriales en Youtube sobre cómo hacerlo", explica Shlisel.



A lo que agrega: "La industria automotriz está completamente al tanto de estos problemas y busca la manera de que sea imposible que alguien pueda replicar la comunicación entre una llave y un vehículo".



La industria automotriz está al tanto de estos problemas y busca la manera de reducir los riegos de que los vehículos puedan ser robados, según expertos.

Este tipo de crimen no solo sucede con los autos.



Algunas personas toman la precaución de proteger sus tarjetas de crédito en billeteras "aislantes".



Además, instituciones gubernamentales de Estados Unidos, por ejemplo, entregan ciertos documentos a sus usuarios dentro de carcasas especiales para evitar la transferencia y el robo de datos, como es el caso de la Green Card o Tarjeta de Residencia Permanente.



En el caso de los autos, los robos se pueden cometer con bastante facilidad.



"Llegas a una casa que tiene un auto parqueado al frente, detectas una llave a diez pasos dentro de una habitación y puedes desbloquear ese auto. Mientras las herramientas estén disponibles, el escenario para estos robos me parece más y más probable", comentó al diario USA Today Clifford Neuman, quien es director del Centro para la Seguridad de Sistemas Computarizados de la Universidad del Sur de California en EE.UU.



Cuando Clifford leyó por primera vez sobre el riesgo de que su auto fuera robado de esta forma, comenzó a guardar su llaves dentro de una lata de café vacía en las noches.



Los expertos siguen aconsejando que, hasta que las compañías fabricantes no encuentren la solución a este problema, es preferible el papel de aluminio antes que dejar las llaves de tu auto donde probablemente las estás dejando ahora: en el bolsillo de un pantalón, dentro de tu bolso o sobre una mesa.