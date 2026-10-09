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Resumen

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Frente a las recientes protestas en India, la tecnología se ha convertido en un factor clave para manifestantes y las autoridades. (Foto: AFP)
Frente a las recientes protestas en India, la tecnología se ha convertido en un factor clave para manifestantes y las autoridades. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

¿Cómo se vigila una protesta organizada por una generación que se moviliza a través del teléfono móvil? En la India, la respuesta pasa cada vez más por utilizar la misma tecnología, el reconocimiento facial, cámaras, análisis de redes sociales y rastreo digital para identificar participantes, reconstruir redes y anticipar las movilizaciones.

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