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Resumen

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Especialistas señalan que es una evolución progresiva que ya en otros países se había visto. (Foto referencial: magnific.com)
Especialistas señalan que es una evolución progresiva que ya en otros países se había visto. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia AFP

Es el gran cambio en la información: el público, a escala mundial, se informa ahora más a través de Facebook, YouTube o TikTok que con los medios de comunicación tradicionales, cuyo modelo económico corre peligro, según un estudio publicado este martes.

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