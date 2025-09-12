Regresa el Virtual Boy, “Metroid Prime 4”, “Resident Evil 9″, “Mario Galaxy” y más novedades del Nintendo Direct

El regreso del Virtual Boy, la esperada revelación de la fecha de salida de “Metroid Prime 4”, anuncios sobre los 40 años de Super Mario Bros., la esperada fecha de salida de “Hades II” y un remake del clásico “Dragon Quest VII” fueron algunas de las revelaciones lanzadas durante el Nintendo Direct este 12 de septiembre.

Más Mario

Nintendo celebró el 40 aniversario de Mario con varios anuncios relacionados al famoso plomero. Primero anunció el título y fecha de salida de la secuela de “The Super Mario Bros Movie.”, con “The Super Mario Galaxy Movie” destinada a cines para el 3 de abril de 2026.

Adicionalmente anunciaron algunos juegos relacionados a la franquicia, entre ellos remakes de “Super Mario Galaxy 1 y 2” para el Switch 2, así como presentar los dos nuevos juegos “Mario Tennis Fever” para febrero de 2026 y “Yoshi and the Mysterious Book” para primavera del 2026 (otoño aquí en el hemisferio sur).

Por fin fechas

Pero quizás lo más interesante fueron la revelación de la fecha de salida de algunos esperados juegos. Ahora sabemos que “Metroid Prime 4” saldrá el 4 de diciembre de este año, mientras que el esperado ‘roguelike’ “Hades 2” llegará al Switch el 25 de septiembre tras más de 16 meses en ‘acceso anticipado’ en PC.

Nuevos (y no tan nuevos) juegos

Si algo sorprendió del Nintendo Directo fue la cantidad de ports de antiguos juegos que están llegando al Switch, entre ellos “Final Fantasy 7 Remake Intergrade”, “Resident Evil 7 y Village”, “Fatal Frame 2”, “Daganronpa 2” y “Power Wash Simulator”, entre otros.

Esto no quiere decir que no se hayan anunciado nuevos juegos durante la hora que duró el programa, con “Fire Emblem Fortune’s Weave”, una nueva entrada en la franquicia de estrategia que parece haber tomado ahora inspiración de los juegos gladiatorales romanos, causando una fuerte impresión al terminar la transmisión. Saldrá en el 2026.

De igual manera fue memorable “Zelda Hyrule Warrior: Age of Imprisonment”, un nuevo juego de acción que sirve como complemento para “Tears of the Kingdom” que saldrá el próximo 6 de noviembre. O, para quienes quieren un título más pausado, pueden disfrutar de “Pokémon Pokopia”, un simulador de granjas a lo “Stardew Valley” en la que controlas a un Ditto con aspiraciones a ser un humano en una misteriosa isla.

El regreso de una vieja consola

Pero quizás lo más sorprendente del evento fue la resurrección de los muertos del Virtual Boy, una consola olvidada con la que Nintendo intentó aprovecharse de la fascinación por la realidad virtual a mediados de los 90, promesa a la que solo un puñado de incautos cayeron, incluyendo el redactor de esta nota.

Según anunciaron, 14 de sus juegos estarán disponibles paulatinamente para los suscriptores del Expansion Pack de Switch Online a partir del 17 de febrero - una parte considerable de su reducido catálogo de 22 títulos-, aunque el jugarlos requerirá de un dispositivo periférico en la forma de la consola.