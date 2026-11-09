El router es un dispositivo esencial en cualquier hogar moderno, pero su funcionamiento constante suele pasar inadvertido. Aunque los usuarios confían en una conexión permanente, la realidad técnica indica que el reinicio programado del equipo ofrece beneficios concretos para el rendimiento de la red doméstica. A diferencia de lo que algunos suponen, no es necesario apagar el aparato cada noche. Los técnicos sugieren que un reinicio una vez por semana resulta suficiente para solucionar problemas menores de conectividad y optimizar el flujo de datos.

El reinicio periódico del router ayuda a limpiar la memoria temporal del equipo y refrescar la conexión con el proveedor de Internet. Si las fallas en la navegación ocurren de forma recurrente, el usuario debe revisar la configuración del equipo o comunicarse con su proveedor para descartar problemas de hardware. En este sentido, apagar el router cada día resulta innecesario para la mayoría de los usuarios. La desconexión total solo se justifica durante ausencias prolongadas, siempre que no existan cámaras de seguridad, alarmas inteligentes o sistemas de telefonía IP que dependan de la red para funcionar correctamente durante la madrugada.

Es fundamental recordar que la seguridad digital depende de medidas más eficaces que el simple apagado nocturno. El uso de contraseñas robustas, la activación de protocolos de seguridad vigentes y la actualización constante del firmware del dispositivo representan los pilares para proteger el acceso inalámbrico. Algunos routers y proveedores gestionan actualizaciones automáticas de software durante las horas de baja demanda. Mantener el equipo conectado permite que estos procesos ocurran de manera fluida, lo cual es vital para corregir errores del sistema y vulnerabilidades de seguridad que podrían comprometer la red.

Respecto a los mitos sobre la salud, la evidencia científica descarta cualquier peligro por radiación. Las redes inalámbricas operan bajo límites estrictos de radiofrecuencias no ionizantes, los cuales son seguros para la población según los estándares internacionales. Por lo tanto, el argumento de apagar el Wi-Fi por motivos sanitarios carece de fundamento técnico. El ahorro de energía, por otro lado, depende del modelo específico del router y de la cantidad de horas que el dispositivo permanece fuera de servicio. Si bien el consumo eléctrico de estos equipos es reducido, desconectarlos durante períodos de inactividad prolongada genera un impacto marginal en la factura eléctrica.

En conclusión, el mantenimiento adecuado del router requiere una estrategia equilibrada. Mientras que el apagado nocturno diario puede interrumpir funciones críticas como la seguridad del hogar o las actualizaciones automáticas del sistema, el reinicio semanal constituye una práctica saludable para la estabilidad de la red inalámbrica. Esta acción simple permite liberar recursos internos del equipo y garantiza una mejor experiencia de uso sin comprometer la seguridad de los dispositivos conectados. La clave reside en la regularidad y en entender cuándo resulta útil intervenir manualmente en el funcionamiento del hardware para mantener una conexión doméstica eficiente, estable y protegida contra intentos de acceso no autorizados.

“La Nación” de Argentina, GDA