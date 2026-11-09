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Resumen

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Por qué conviene reiniciar el router una vez por semana: lo que los técnicos no te cuentan. (Foto: Misha Feshchak )
Por qué conviene reiniciar el router una vez por semana: lo que los técnicos no te cuentan. (Foto: Misha Feshchak )
/ Unsplash
Por Grupo GDA

El router es un dispositivo esencial en cualquier hogar moderno, pero su funcionamiento constante suele pasar inadvertido. Aunque los usuarios confían en una conexión permanente, la realidad técnica indica que el reinicio programado del equipo ofrece beneficios concretos para el rendimiento de la red doméstica. A diferencia de lo que algunos suponen, no es necesario apagar el aparato cada noche. Los técnicos sugieren que un reinicio una vez por semana resulta suficiente para solucionar problemas menores de conectividad y optimizar el flujo de datos.

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