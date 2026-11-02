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Los investigadores analizaron 28.345 informes enviados a una base de datos de seguridad de la FDA sobre posibles eventos adversos entre 2017 y 2025, encontrando que en los casos de paro cardíaco era 11 veces más frecuente la mención de productos que contienen cafeína y estimulantes.
Los investigadores analizaron 28.345 informes enviados a una base de datos de seguridad de la FDA sobre posibles eventos adversos entre 2017 y 2025, encontrando que en los casos de paro cardíaco era 11 veces más frecuente la mención de productos que contienen cafeína y estimulantes.
/ Herbich/Pixabay
Por Agencia EFE

Las bebidas energéticas y productos estimulantes con cafeína se relacionan con el paro y el ataque cardíaco en jóvenes adultos, según una revisión de más de 28.000 informes de eventos adversos presentados ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

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