Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Arqueólogos junto a la recientemente descubierta estala funeraria del emperador Tiberio.
Arqueólogos junto a la recientemente descubierta estala funeraria del emperador Tiberio.
/ Ministerio de Turismo y Antigüedades
Por Agencia EFE

La restauración de parte de una muralla de los templos de Karnak en Luxor (sur de Egipto), que es el mayor complejo religioso de la Antigüedad, desveló una estela funeraria del emperador romano Tiberio, afirmó este miércoles el Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.