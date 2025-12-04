No cabe duda que este 2025 para el Perú ha sido un año cargado de sucesos buenos, malos, caóticos, singulares. Esto se refleja también en la variedad de temas que los peruanos han buscado en Internet, y que Google presenta en “El Año en Búsquedas 2025”.

Se trata del resumen anual que muestra los temas, preguntas y personajes que despertaron mayor interés entre los peruanos, entre datos del fútbol, cambios políticos, económicos, estrenos de películas, la vida de ciertos personajes.

Resulta un tanto complejo entender el comportamiento de los peruanos, pero en Google han agrupado esta información. Por ejemplo, en cuestión de términos de búsqueda el deporte es el tema de más interés.

“Mundial de clubes” y “Mundial sub 20” encabezaron la lista, junto con numerosas consultas sobre los partidos de la selección peruana, reafirmando que el fútbol sigue siendo uno de los temas que más moviliza a los peruanos.

Pero fuera del deporte, otro asunto que generó interés a los peruanos tiene que ver con su economía. “Retiro AFP 2025” entra en la lista de mayor interés, acompañado de las preguntas ¿Cómo saber en qué AFP estoy? y ¿Cómo puedo retirar mi AFP?

Es decir, la coyuntura política ha estado presente en el interés de los peruanos este 2025. “Cómo se llama el presidente del Congreso del Perú”, “José Jerí” o “cómo saber si estoy afiliado a un partido político”, indica Google, reflejan la necesidad de los usuarios de acceder a información confiable y actualizada.

Temas muy variados

Este 2025 también ha estado lleno de curiosidades de coyuntura. Estas se reflejan en las preguntas ¿Qué…?, ¿Cómo…?, ¿Quién es…? y ¿Cuándo…? para conocer, por ejemplo, “cómo saber mi código postal”, “cómo está el clima en Lima” o “cuándo dan la CTS”. También se preguntaron “qué significa trar]lalelo tralala”.

Además… Y los que se fueron También se destaca las figuras que fallecieron. Esta es la categoría “Nos dejaron”, y los peruanos buscaron información relacionada a figuras como Mario Vargas Llosa, Jaime Chincha, Leo Dan y el Papa Francisco, evidenciando el homenaje digital que los usuarios realizan ante la partida de personalidades influyentes.

En cuanto al entretenimiento, las listas de Series y Películas más buscadas estuvieron dominadas por grandes estrenos. Películas como “Destino Final”, “Lilo y Stitch”, “El Conjuro 4” y la segunda temporada de “El Juego del Calamar” estuvieron entre las más buscadas.

Respecto a la música, los rankings estuvieron liderados por búsquedas de letras de canciones que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Temas como “debí tirar más fotos”, “baile inolvidable” y “papasito de Karol G” dominaron las tendencias, destacando el fuerte vínculo entre hábitos digitales y plataformas de música y video.

Es una serie de temas muy variados que reflejan los amplio que fue este 2025. ¿Cómo será nuestro 2026? Dentro de poco lo conoceremos.