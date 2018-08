El Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus, los nuevos buques insignia en cuanto a celulares de gama alta de Samsung, ya están disponibles en el Perú. Estos smartphone habían sido presentados el 25 de febrero en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

Estos smartphones están pensados para fortalecer la "comunicación visual" a través de la realidad aumentada.

--- Especificaciones técnicas ---



GALAXY S9

Alto: 147.7 mm / Ancho: 68.7 mm / Grosor: 8.5 mm / Peso: 163 g

Pantalla: 5.8 pulgadas

Resolución: 2960x1440 pixeles

Procesador: Qualcomm Snapdragon 845

Memoria RAM: 4 GB

Memoria Interna: 64 GB (Expandible hasta 512 GB)

Cámara principal: 12 MP / Cámara frontal: 8 MP

Radio FM: Sí

Batería: 3000 mAh



GALAXY S9 PLUS

Alto: 158.1 mm / Ancho: 73.8 mm / Grosor: 8.5 mm / Peso: 189 g

Pantalla: 6.2 pulgadas

Resolución: 2960x1440 pixeles

Procesador: Qualcomm Snapdragon 845

Memoria RAM: 6 GB

Memoria Interna: 64 GB, 128 GB, 256 GB (Expandible hasta 512 GB)

Cámara principal: 12 MP / Cámara frontal: 8 MP

Radio FM: Sí

Batería: 3500 mAh



--- Avatares en 3D ---



La cámara del S9 y el S9 Plus permite generar avatares en 3D similares a los usuarios. Los avatares pueden ser mejorados y compartidos en redes sociales como si fueran emojis.

Así son lo avatares 3D que genera el Galaxy S9. (Foto AFP) Agencias

"Con estos avatares que imitan las expresiones faciales del usuario se pueden producir divertidos videos para compartirlos en redes sociales y entre contactos”, detalló Juan Carlos Culquichicón, gerente de Producto de la división de móviles de Samsung Perú.

--- Una cámara como el ojo humano ---



Eso no es todo. La cámara del S9 también puede adaptarse a la luz como el ojo humano y grabar en súper cámara lenta, alcanzando los 960 fotogramas por segundo. Hasta la fecha, esto último solo lo había conseguido Sony.



Además, tiene incorporado el asistente virtual de Samsung, Bixby. Así, el usuario podrá obtener información sobre su entorno como traducir idiomas, comprar productos y hasta medir la cantidad de calorías de lo que comemos a diario, indica la firma surcoreana.



Estas mejoras realizadas por el gigante surcoreano han posicionado al Galaxy S9 y Galaxy S9+ como sus mejores modelos disponibles actualmente.

--- Venta y precio en el Perú ---



Los Galaxy S9 y S9 Plus se venden desde el 3 de abril a través de los principales operadores y centros comerciales de Lima, y desde el 6 del mismo mes a nivel nacional.



En cuanto al precio, el Galaxy S9 se vende en Estados Unidos a 720 dólares, mientras que el S9 Plus está a 840 dólares. En el Perú, el S9 cuesta S/ 3.299 y el S9 Plus, S/. 3.599.



Samsung Perú detalla que ambos modelos se ofrecerán en nuestro país en los colores Midnight Black, Titanium Gray y un nuevo color, Lilac Purple.



