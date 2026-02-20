Roblox es demandado por el condado de Los Ángeles por falta de protección de los menores

Escuchar
Roblox afirma que tiene alrededor de 144 millones de usuarios activos al día en todo el mundo, y que más del 40% de ellos son menores de 13 años (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)
/ LIONEL BONAVENTURE
Por Agencia AFP

Las autoridades del condado de Los Ángeles dijeron el jueves que demandaron a la popular plataforma en línea Roblox, bajo el argumento de que expone a los niños a contenido sexual, explotación y predadores virtuales.

