Un robot humanoide G1 de la firma china Unitree Robotics sorprendió al público del Mobile World Congress 2026 al lanzar un golpe inesperado contra el conductor de un reportaje durante una demostración en Barcelona. El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El incidente ocurrió en un ring de box instalado como parte de la exhibición tecnológica en la zona 7. El robot, presentado como un modelo con funciones de inteligencia artificial para tareas del hogar, era controlado a distancia por los responsables del stand.

En las imágenes se observa cómo el humanoide ejecuta un movimiento de boxeo y alcanza al presentador, que se encontraba a corta distancia. Aunque no se reportaron heridas de gravedad, el episodio llamó la atención de los asistentes al evento.

La compañía había destacado que el G1 puede realizar movimientos coordinados, mantener el equilibrio y ejecutar rutinas físicas gracias a sistemas avanzados de control y aprendizaje automático. Sin embargo, en esta ocasión, estaba siendo contralado por un operador humano, quien, en un descuido, propinó un golpe al reportero.

Más allá de lo anecdótico, el episodio pone sobre la mesa una pregunta recurrente en la industria: ¿son estos eventos lo sitios ideales para tener presentaciones experimentales de este tipo?

¿están los eventos preparados para exhibiciones cada vez más realistas —y potencialmente impredecibles— de máquinas impulsadas por inteligencia artificial?