Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Presentación de Unitree Robotics en el MWC 2026. (Foto: captura de pantalla)
Presentación de Unitree Robotics en el MWC 2026. (Foto: captura de pantalla)
Por Redacción EC

Un robot humanoide G1 de la firma china Unitree Robotics sorprendió al público del Mobile World Congress 2026 al lanzar un golpe inesperado contra el conductor de un reportaje durante una demostración en Barcelona. El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.