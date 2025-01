Aquí sus especificaciones

ROG Ally X Pantalla 7″

FHD (1920 x 1080) 16:9

IPS-level

pantalla brillante

sRGB:100%

Adobe:75.35%

Gorilla® Glass Victus™

Pantalla táctil (multitáctil de 10 puntos)

Frecuencia de actualización:120Hz

Tiempo de respuesta:7ms

Brillo:500nits

FreeSync Premium Sistema operativo Windows 11 Home CPU Procesador AMD Ryzen™ Z1 Extreme (arquitectura “Zen 4″ con procesador de 4 nm, 8 núcleos/16 subprocesos, 24 MB de caché total, aumento de hasta 5,10 Ghz) GPU Gráficos AMD Radeon™ (AMD RDNA™ 3, 12 CU, hasta 2,7 GHz, hasta 8,6 teraflops) Memoria 12GB*2 LPDDR5 Almacenamiento 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD Puertos 1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery

1x Type C support USB 4 (Thunderbolt™ 4 compliance, DisplayPort™ 1.4 with Freesync support, Power Delivery 3.0)

1 lector de tarjetas microSD UHS-II (compatible con SD, SDXC y SDHC) Audio Tecnología de cancelación de ruido con IA

Certificación de alta resolución

Dolby Atmos

Smart Amp Technology

Micrófono de matriz incorporado

Sistema de 2 altavoces con tecnología de amplificador inteligente Batería 80WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Fuente de energía TIPO-C, Adaptador de CA de 65 W, Salida: 20 V CC, 3,25 A, 65 W, Entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal Dimensiones y peso 28.0 x 11.1 x 2.47 ~ 3.69 cm

678 g Precio aproximado S/.3.599

Diseño

El diseño del ROG Ally X no ha cambiado mucho de su predecesor, aunque quizás gracias a cumplir su año de existencia ha decidido abandonar su blanco virginal para un más elegante (y fúnebre) negro. En cuanto a apariencia, su ‘gemelo de otra madre’ es definitivamente el Steam Deck, aunque en mis manos también trajo a la memoria a una consola nostalgia como el Game Gear de Sega, a pesar de la astronómica diferencia entre las capacidades de ambas máquinas.

Mientras tanto, los joystick y los botones recuerdan en sensación y apariencia a los controles del Xbox, lo que digo como un cumplido, porque es uno de los dispositivos de su tipo más cómodos actualmente en el mercado, permitiendo jugar con facilidad la mayoría de tipos de juego con la excepción de los RTS.

El control del ROG Ally X tiene gran similitud al mando del Xbox y funciona bastante bien para la mayoría de videojuegos. / Juan Luis Del Campo

Fuera de esto, continúa con unas casi iguales dimensiones de 28 x 11.1 x 2.47-3.69 cm, ganando unos centímetros más de grosor para un sistema de enfriamiento más potente y efectivo, logrando lo que Asus afirma es una mejora del 23% de efectividad a la versión original, algo que pudimos experimentar ya que los ventiladores fueron en su mayor parte silenciosos, mientras que el cuerpo del dispositivo tampoco se calentó a pesar de largas sesiones de juego. No fue la misma historia con mis dedos índices, que al estar posicionados en la parte superior del aparato fueron sometidos de tanto en tanto a las ráfagas de aire tibio que salían de los ventiladores superiores del ROG Ally X, una sensación un poco desagradable en los calurosos días de verano.

Entre los cambios del ROG Ally X frente a su antecesor está un más eficiente sistema de refrigeración, ubicado en la parte posterior del aparato. / Juan Luis Del Campo

La parte superior también cuenta con una ranura para una tarjeta SD, el control de volumen y el botón de apagado, este último también con capacidades de leer huellas dactilares, facilitando en un solo paso el prender el aparato y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Pantalla y sonido

Un factor factor en el que tampoco se ha cambiado tanto es la pantalla, con la ROG Ally X contando con una IPS de 7 pulgadas de tamaño con una tasa de refresco de 120Hz, 500 nits de brillo y una resolución FHD (1920 x 1080), lo que puede no parecer mucho tomando en cuenta los estándares de los equipos ‘gamers’ modernos, pero es más que suficiente para que una consola portátil pueda presentar una excelente calidad de imagen incluso en juegos modernos.

La pantalla también es táctil, una característica necesaria para navegar el sistema operativo Windows 11 a pesar de la falta de mouse. Bueno, no exactamente necesaria, porque también te dan la opción de controlar el cursor con uno de los joystick, pero esa es una solución lejos de ser óptima.

Comparación del tamaño del ROG Ally X de Asus, el Switch de Nintendo y un Game Gear de Sega. / Juan Luis Del Campo

El ROG Ally X cuenta con dos parlantes estratégicamente ubicados a ambos lados de la pantalla, presentando un sonido fuerte y nítido que sobrepasa el de muchas laptop ‘gamers’ que hemos probado. Está habilitado con Dolby Atmos, lo que le permite crear un sonido envolvente, algo que se pudo notar durante nuestro tiempo probando el aparato.

Hablando de calidad de sonido, el ROG Ally X también cuenta con un sistema de dos micrófonos incorporados en la parte superior del dispositivo, nuevamente a ambos lados de la pantalla, los cuales permiten captar con bastante fidelidad cualquier comando o chat de voz durante una sesión de juego, algo que es ayudado por una herramienta de IA que limpia los ruidos molestos. Eso sí, no esperes poder realizar una videollamada con esta consola, ya que carece de una cámara web.

Batería

Una de las áreas que Asus mejoró en esta iteración fue en la batería, duplicando su capacidad de 40 WHrs a 80 WHrs. Es un cambio bastante notable, ya que cuando mi colega reseñó la ROG Ally original notó que el aparato se descargaba entre dos o tres horas de modo turbo, nosotros logramos alrededor de cuatro o cinco horas bajo las mismas circunstancias. Bajándolo a sus mínimos requerimientos como usar el dispositivo para ver videos en YouTube nos da aún mayor rendimiento, logrando hasta 8 horas de uso continuo.

Desempeño

Y aquí llegamos al meollo del asunto, el desempeño del ROG Ally X, que con su nuevo ‘apellido’ también logró algunas mejoras en sus componentes, ya que si bien mantiene su procesador AMD Ryzen Z1 Extreme - también utilizada por el Lenovo Legion Go -, esta nueva versión muestra un aumento de RAM a 24 GB (de los 16 GB de su antecesor), así como la mejora de su SSD a 1 terabyte, los cuáles mejoran visiblemente el desempeño de los juegos.

Es así que el ROG Ally X no tiene ningún problema corriendo juegos como “Shadow of the Tomb Raider”, “The Witcher 3″ y “Skyrim” con una alta calidad, mostrando un FPS alto y constante incluso durante los momentos más intensos.

Además de contar con Windows 11, el sistema operativo del ROG Ally cuenta con un programa que sirve como hub para diferentes plataformas de videojuegos como Steam, Game Pass y GOG. / Juan Luis Del Campo

En juegos modernos presenta más problemas, pero se desempeña lo suficientemente bien para presentar una experiencia más que aceptable, sobre todo en su modo Turbo que utiliza al máximo las capacidades de la consola a cambio de consumir más rápido su batería. Curiosamente el que mejor mostró las cualidades del equipo fue uno de los más recientes, con “Call of Duty: Black Ops 6″ logrando un impresionante rendimiento de hasta 75 FPS en la calidad “Balanceada”, proeza que no fue igualada por ninguno de los otros juegos recientes que probamos.

Es así que “Diablo IV” - un juego que siempre nos da problemas en estas pruebas - logró un también aceptable desempeño de 45 FPS en calidad “Baja”, mientras que “Helldivers 2″ se quedó en 30 FPS en calidad “Steam Deck”, especializada para consolas portátiles.

En esta ocasión el juego que me dió más problemas fue “Dragon’s Dogma 2″, que tras un largo proceso de compilado de shaders que duró como 10 minutos me dió un un desempeño de 25 FPS y una calidad e imagen bastante pobre, a pesar de pasar largo tiempo ajustando las opciones para intentar obtener el mejor resultado. Aunque en defensa del ROG Ally X, el juego sigue sin estar optimizado para PC e incluso le da problemas a mi computadora personal, supuestamente es más potente.

Quizás mi experiencia favorita con el ROG Ally X fue jugar “Hades II”, un juego que descubrí es particularmente grato para jugar en una consola portátil y cuyos modestos requerimientos son largamente superados por el aparato de Asus, logrando un terso desempeño de 120 FPS.

Conclusión

El ROG Ally X es una mejora en casi todos los aspectos ante su predecesora, solucionando sus anteriores problemas de sobrecalentamiento y una paupérrima duración de batería. Este desempeño tiene su precio, y con un costo de S/.3.599 - superior a consolas como el PlayStation 5 e incluso a algunas laptop ‘gamers’ - se vuelve un producto exclusivo para aquellos con un presupuesto alto destinado a su entretenimiento. Pero aquellos que pueden pagar este premium estarán frente a lo que considero la mejor experiencia de consola portátil actualmente en el mercado.