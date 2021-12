El CES (Consumer Electronics Show) se ha vuelto uno de los eventos que más miradas atrae a nivel mundial cada año, permitiéndonos conocer sobre las tendencias y novedades con que las diferentes compañías fabricantes de dispositivos tecnológicos nos sorprenderán durante el resto del año.

PUEDES VER: OnePlus y AMD cancelan su asistencia presencial a CES 2022

Republic of Gamers, ha decidido una vez más formar parte de este gran evento: a través de una serie de publicaciones en sus diferentes cuentas, ROG ha invitado a sus seguidores a seguir el evento virtual a través de su sitio oficial y, además, ofrece pistas para hacerse una idea de lo que revelarán.

En uno de estos avances, publicado a través de su sitio oficial de YouTube y que se titula ROG - Nothing Is Impossible, la compañía de portátiles, componentes y periféricos para videojuegos, ROG nos ha ofrecido un pequeño adelanto de lo que esperan revelar para su presentación en el evento y que se relacionaría con uno de los portátiles más novedosos que la compañía ha lanzado en el último tiempo: la ROG Mothership.

PUEDES VER: LG Display llevará a CES 2022 su concepto de estante OLED transparente para la decoración del hogar

Los usuarios y fans de la marca podrán encontrar el video en el siguiente link y sacar sus propias conclusiones y teorías con respecto a lo que la marca presentará durante el evento:

El evento virtual de ROG, que lleva por nombre ROG: For Those Who Dare: The Rise of Gamers, será transmitido a través de la cuenta de Youtube global de ROG el día martes 04 de enero del próximo año a las 14:00 horas de Perú y ya es posible acceder al sitio web oficial del evento, el cual guarda aún más pistas sobre los próximos lanzamientos de la marca, a través de este enlace.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

Con las festividades de fin de año próximas a ocurrir, varios padres están comprando smartphones, tablets o PC a sus hijos. En este video, te brindamos una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para blindar sus equipos tecnológicos de posibles problemas.

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: