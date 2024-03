Máquina sumamente potente. Asus ha llegado a nuestro país con su nuevo modelo de laptop para gaming y creación de contenido, el ROG Zephyrus G16, que combina todo: rendimiento, gráfico, diseño, iluminación, audio, aunque con algunos detalles que lo alejan de la perfección.

Fue lanzado hace poco menos de un mes en el Perú y durante ese tiempo hemos podido probarlo en diferentes juegos y situaciones para conocer más de su desempeño.

Pero primero es importante conocer las especificaciones técnicas de este nuevo dispositivo.

Especificaciones Dimensión 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 cm Peso 1.85 Kg Tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU Procesador Intel® Core™ Ultra 9 Memoria gráfica 8GB GDDR6 Tecnología del panel Nebula OLED 2,5K Brillo 500 nits Altavoces 4-speaker (dual-force woofer) y 2 Tweeters Webcam 1080P FHD IR Camera Almacenamiento 1TB RAM instalada 32.0 GB Sistema operativo Windows 11 Home

64 bits

La primera impresión es que se trata de una laptop fácil de transportar, a pesar de que es una de las propuestas de mayor tecnología de la empresa asiática. Y es que se trata de un dispositivo bastante ligero, delgado y que presenta un diseño elegante hasta en el color y material: gris con acabado metálico.

Ya desde el desempaque se puede ver que la pantalla ocupa casi todo el panel, apenas con un ligero borde. Esto es importante porque podemos aprovechar al máximo sus 16″ y no perder ningún detalle de los juegos o los trabajos de edición que se estén realizando. El detalle curioso es la iluminación de barra diagonal, en la parte posterior de la pantalla.

Por su puesto, el equipo viene con su propio mouse gamer iluminado y que necesita conexión usb. Esto facilita mucho el trabajo, aunque el panel táctil del equipo es bastante amplio y fácil de usar.

Se puede decir que Asus pensó muy bien en cómo aprovechar cada espacio; incluso para contar con un conjunto de tres micrófonos incorporados y un sistema de seis bocinas (woofer de doble fuerza) con tecnología de amplificador inteligente.

Los conectores de la laptop Rog Zephyrus G16 se encuentran a los lados: conector de carga, puertos USB, lectora de tarjetas SD, auriculares, etc. / Daniel Bedoya Ramos

Llama la atención el diseño delgado tanto del cuerpo, al igual que la pantalla Oled. / Daniel Bedoya Ramos

Otro detalle importante, más allá del diseño, es la tecnología interna. Esta laptop gamer presume de contar con lo más potente, pero no solo por tener un procesador de buen rendimiento como es el Intel Core 9Ultra, sino que la empresa también señala que cuenta con aceleradores de inteligencia artificial (IA) integrados para aprovechar las últimas tecnologías. Definitivamente esto se vuelve más importante ahora que entramos al futuro con la IA.

Y más allá de su capacidad para los gráficos, con el uso del Windows 11 ya se puede ver en el sistema operativo el uso de Copilot, la IA desarrollada por Microsoft.

Además… Una puerta a la inteligencia artificial En plena época de la IA, las computadoras también se deben adaptar a esta tecnología. En esto, el ROG Zephyrus G16 destaca por contar con el soporte de IA para herramientas creativas como Omniverse® y Stable Diffusion, mostrando proyectos de edición de video y renderizado 3D en tiempo real para demostrar su potencia y eficiencia energética.

La experiencia en juego

Durante estos días se ha probado el equipo con algunos juegos de diferente rendimiento. Y es que su tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 merece ser explorada al máximo.

Uno de los juegos utilizados fue el clásico Asphalt 9 Legens, un juego que ya tiene algunos años de haber sido lanzado pero que sigue siendo un referente en imagen y sonido. Y es este último apartado en el que podemos sacar más jugo al sistema de bocinas con woofer de doble fuerza.

Prueba de la laptop para juegos de videos de Asus. Se prueba el desempeño con el juego Asphalt 9.

Otro de los juegos fue el Resident evel 3, juego desarrollado por Capcom y que está disponible en Xbox desde el 2024, por lo que resulta interesante probar su imagen. Y sí, el ROG Zephyrus G16 sale muy bien parado al momento de trabajar los gráficos.

Prueba de video en el Rog Zephyrus G16, con el juego Resident Evil 3.

La pantalla tiene una gran variedad de colores, incluso cuando se trata de mostrar imágenes oscuras (lo que caracterizan al juego de Capcom). No hay ningún retraso durante el desarrollo de los niveles, y el audio permite una sensación envolvente e inmersiva.

Por último, otro juego probado es el Assassin’s Creed Odyssey desarrollado por Ubisoft Quebec, lanzado en el 2022, y que recuerda bastante a la película 300, al menos en la primera parte del juego. La dinámica va muy bien con el ROG Zephyrus G16, pero donde se nota la diferencia es en el desarrollo del juego. Gracias a la tarjeta gráfica se puede disfrutar de los detalles y las texturas, además de los increíbles paisajes que se han diseñado.

Prueba del rendimiento de la laptop ROG Zephyrus G16 con el videojuego Assassin's Creed Odyssey.

Tecnología caliente

¿Pero tanta maravilla es real? No hay algo en esta vida que pueda ser completamente perfecto, y el ROG Zephyrus G16 no se escapa a esta especie de norma.

En el tiempo de prueba hay algunos aspectos que no han pasado desapercibidos. En cualquiera de los juegos antes señalados la duración de la batería ha sido mucho menor de lo esperado, oscilando entre una a dos horas explotando al máximo su sonido y la visualización de la pantalla. Señalan las especificaciones que se cuenta con una batería de 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, aunque lo que sí hay que destacar es su rápida recarga.

Otro detalle importante a tomar en cuenta es la refrigeración. Si bien es cierto que quienes se dedican al gaming saben que la tecnología para los juegos es caliente, Asus nos indica que se cuenta con ROG Intelligent Cooling, lo que está compuesto por una cámara de vapor, metal líquido, tubos de calor mejorados y ventiladores Arc Flow™ de 2.ª generación, para mantener la máquina fresca.

Aun así, no se escapa del calor. La temperatura puede ser idónea para el trabajo diario, el desempeño habitual, pero al momento de aplicar los juegos, este equipo alcanza una temperatura alta, y que luego de un tiempo de uso ya comienza a molestar el tacto por la calentura. Además, cuando eso ocurre, los ventiladores aumentan su trabajo y el sonido no pasa inadvertido: es un ruido bastante alto, y si no estás acostumbrado podrías creer que va a explotar (pero, tranquilo que eso no va a pasar).





En conclusión, se trata de una gran máquina con un importante paso en el uso de la inteligencia artificial y los videojuegos, que reúne tecnología de última generación. Además, es bastante compacto y elegante, frente a otros equipos voluminosos. Aun así, frente a la situación de la alta temperatura hay opciones de regulación que se pueden adaptar para aprovechar el tiempo de uso, como contar con otros gadgets.

