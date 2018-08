El caso de Paolo Guerrero y el consumo de sustancias contaminadas puso una vez más sobre el tapete el complejo tema de la alimentación y el dopaje en los deportistas de alta competencia.



Con la finalidad de mantener actualizados sobre el tema a los principales actores del ambiente deportivo, la Embajada de Estados Unidos trajo a nuestro país a Antonio Castillo, especialista en antidopaje y nutrición, para brindar charlas y talleres sobre la identificación de suplementos libres de sustancias prohibidas, la correcta lectura de etiquetas de diferentes productos y los riesgos del dopaje causados por productos contaminados.

El Comercio conversó con este experto sobre la importancia de la alimentación y el descanso para un mejor desempeño físico.

—¿QUÉ ES UN SUPLEMENTO DEPORTIVO?

Son productos que ayudan a mejorar el rendimiento atlético. Son sustancias que complementan tu dieta diaria. Pero si la persona tiene una dieta pobre, esas deficiencias no las puede reemplazar tomando un suplemento. La idea principal es que la base debe ser siempre una correcta alimentación.

—¿Y ENTONCES POR QUÉ LOS CONSUMEN, SOBRE TODO LOS DEPORTISTAS DE ÉLITE?

Uno de los más comunes y que aquí se consume mucho es la creatina, que se usa para aumentar la masa muscular y tener más fuerza. Normalmente, se encuentra en la carne de res (unos dos gramos por kilo) y en la de pescado (4,5 gramos por kilo). Si un deportista necesita al día un promedio de 5 gramos de creatina, tendría que comer dos kilos y medio de carne de res o un kilo de salmón media hora después de hacer el ejercicio. Eso es demasiado. Es por eso que se utilizan los suplementos, pero es importante emplearlos en el momento correcto y junto a una alimentación correcta.

—¿LA CREATINA ES LÍCITA?

Así es. Te da energía, pues funciona como los carbohidratos. Sin embargo, la creatina es más útil para ejercicios con movimientos intensos de menos de 150 segundos. Si eres fondista, no te sirve, pero si estás haciendo ejercicios en el gimnasio sí será de utilidad.

—¿LOS DEPORTISTAS HACEN UN BUEN USO DE ESTOS SUPLEMENTOS?

Hoy existen muchas herramientas, como la web informed-sport.com, en la que se puede ver una lista de los suplementos que se pueden usar y cuáles son las sustancias prohibidas. Además, se puede ver en detalle los componentes que están en las etiquetas de esos productos.

—SI HAY UNA FALLA, ¿EN QUIÉN RECAE LA RESPONSABILIDAD? ¿EN EL DEPORTISTA, EN EL NUTRICIONISTA…?

Aquí lo importante es tener un muy buen equipo. Está el atleta, pero también el nutricionista, el entrenador, el médico. Todos están ahí para ayudar al deportista, que al final no es alguien que decide solo. La clave es que todos se ayuden para no caer en errores. Una de las razones por las que me trajeron a dar estas charlas es porque aún no están muy entronizadas estas recomendaciones. Hay que aprender a darse cuenta, reconocer y reducir los efectos del mal uso de los suplementos, con el objetivo de que estos episodios no se repitan nunca más.

—EN PAÍSES COMO EL PERÚ HAY MUCHA MALNUTRICIÓN. ¿UN DEPORTISTA QUE HA SUFRIDO MALNUTRICIÓN PUEDE SER UN ATLETA DE ÉLITE?

Aquí en el Perú tienen una riqueza y variedad de alimentos, miles de especies de papas, muchos tipos de peces. Sin embargo, hay malnutrición. Pero es posible que un niño malnutrido se convierta en un gran deportista. En EE.UU. he conocido a muchos profesionales de la nutrición peruanos, que se han especializado y han regresado aquí. Esa gente puede ser de mucha utilidad para solucionar esos problemas. Pero hay algo muy importante: esto de la malnutrición también pasa mucho en EE.UU. Recordemos que allá hay mucha comida chatarra y es lo que normalmente come la gente. Si bien el problema no es la falta de alimentación, sí lo es la mala elección de la comida. Si se le pregunta a los mejores atletas, muchos han pasado de una dieta con mucha comida chatarra a una alimentación saludable.

—¿RECOMIENDA CONSUMIR BEBIDAS REHIDRATANTES?

Si se ha realizado actividad física constante solo por 90 minutos, lo mejor es tomar agua. Si esa actividad física supera los 90 minutos, ahí recién es recomendable tomar ese tipo de bebidas porque el cuerpo ya empieza a perder sales.