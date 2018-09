En el Perú el cáncer de mama ha ido incrementándose de manera alarmante. Hasta hace unos años esta enfermedad era considera la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer peruana. Tan sólo en el 2012 se registraba 3,952 nuevos casos y 1,208 muertes a causa de la enfermedad, sin embargo, según el último informe de Globocan 2018 presentado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), ahora el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la población femenina, desplazando al cáncer de cuello uterino. Al año se proyecta 6,985 nuevos casos (43% más que en 2012) y 1,858 mujeres fallecerían por esta enfermedad (35% más que en 2012).

En este contexto, y por el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama (19 de octubre), La Liga Contra el Cáncer ha lanzado la campaña “Tetas con Propósito”, la cual tiene por objetivo generar conciencia en la población de la importancia de la prevención de esta enfermedad con un autoexamen mensual y un chequeo de mama, al menos una vez al año.

--- Aumento de casos ---

“El aumento de los casos de cáncer de mama en el Perú se debe a que ahora las personas viven más gracias a los avances médicos que curan diversas enfermedades que años atrás eran mortales. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entre los principales factores que incrementan el riesgo en las mujeres de contraer cáncer es el uso indiscriminado de hormonas, pastillas anticonceptivas, píldoras del día siguiente, hormonas de reemplazo para no envejecer y por último la obesidad”, señaló, el doctor Raúl Velarde, Director Médico de la Liga Contra el Cáncer.

Otros de los factores de riesgo que influyen en el incremento de este tipo de cáncer en las mujeres peruanas son la edad avanzada, antecedentes de cáncer en la familia, inicio de la menstruación a temprana edad (antes de los 12 años), primer embarazo después de los 30 años, cáncer en matriz o en ovarios, obesidad o sobrepeso, consumo de tabaco y alcohol, menopausia después de los 55 años y consumo de grasas saturadas.

“Este tipo de cáncer no presenta síntomas en su etapa inicial y por ende la detección en muchos casos se encuentran en estadio avanzando. La mayor incidencia se registra a partir de los 50 años, sin embargo, también se han presentado casos en mujeres desde los 40 años. Mientras más temprana se detecta la enfermedad, hay un 95 % de posibilidades de cura, por lo que es de gran importancia el autoexamen mensual y el chequeo preventivo, por lo menos una vez al año”, manifestó el Dr. Velarde.

--- "Tetas con propósito"---

Contará con la web informativa www.tetasconproposito.com en donde la población podrá encontrar información sobre el cáncer de mama, cómo realizarse un autoexamen y además podrá agendar su cita en cualquiera de los Centros de Prevención de la institución.

Como parte de las actividades de la campaña, la institución realizará despistajes clínicos de cáncer de mama por una donación de S/. 25.00, en los Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514), lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de mama de manera gratuita en zonas menos favorecidas. La campaña se realizará todo el mes de octubre de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Cabe resaltar que, durante la campaña se invitará a los peruanos a difundir en sus redes sociales una fotografía de su pecho junto al hashtag #TETASCONPROPOSITO. Con esta iniciativa se busca que más personas se unan a esta Gran Cruzada y tomen conciencia de la importancia de la prevención del cáncer de mama. Además, por quinto año consecutivo diversas instituciones y empresas públicas y privadas, se iluminarán de rosa sus edificaciones como símbolo de la Gran Cruzada de Prevención Contra el Cáncer de Mama.

Asimismo, las familias peruanas podrán unirse a la prevención del cáncer de mama adquiriendo la edición limitada de Productos Rosa, los cuales contribuirán a que la institución continúe realizando más despistajes de mama en las zonas menos favorecidas, tales como: Aceite Primor, Fideos Don Vittorio y Productos de Limpieza Hude (Escoba y Mopa Rosa), los cuales podrán adquirirse en las principales tiendas y supermercados. Así como la batería ETNA Pinky que podrá adquirirse llamando a ETNA Express.

