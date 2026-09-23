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Resumen

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Horowitz Andreessen Academy es una institución privada y de élite en Silicon Valley, que busca crear su propio sistema de enseñanza. (Imagen: Horowitz Andreessen / linkedin.com)
Horowitz Andreessen Academy es una institución privada y de élite en Silicon Valley, que busca crear su propio sistema de enseñanza. (Imagen: Horowitz Andreessen / linkedin.com)
Por Agencia AFP

El fondo más poderoso de capital de riesgo en Silicon Valley lanzó una escuela privada destinada a reemplazar con títulos de corta duración los estudios universitarios tradicionales, cuando parte de la élite tecnológica estadounidense cuestiona el interés por la educación superior clásica.

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