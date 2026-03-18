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El bolso está inspirado en el Galaxy S26 Ultra. (Foto: europapress / samsung.com)
El bolso está inspirado en el Galaxy S26 Ultra. (Foto: europapress / samsung.com)
Por Agencia Europa Press

El diseñador español DOMINNICO ha colaborado con Samsung para, combinando capacidades de moda y tecnología, crear un nuevo bolso ‘it bag’ exclusivo que está inspirado en los nuevos ‘smartphones’ Galaxy S26 Ultra y los auriculares Galaxy Buds4 Pro.

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