Samsung está trabajando en un nuevo tipo de batería que promete mejorar la autonomía, sin embargo, no tendría como destino a los teléfonos, ni tables o cualquier otro gadget. Estaría destinado a los autos eléctricos.

Bajo la firma Samsung SDI se ha trabajado una batería con ánodo de silicio carbono (Si C) y, aunque ya es un tipo de batería que se esperaba, aun no llegará a los teléfonos, señala informe de Xataka.

Esta nueva batería es el resultado del trabajo entre Samsung SDI y KG Mobility, destinado a los autos eléctricos. Según el informe, lo principal en esta batería gira en torno a las celdas cilíndricas de la serie 46, cátodo NCA de alto níquel y el punto clave, un ánodo propietario de nanocompuesto de silicio carbono.

El enfoque reduce el swelling (hinchazón) y mejora la vida útil general de la batería.

También se menciona la reducción de la resistencia interna y la optimización del flujo de corriente, es decir, más entrega de potencia y mejor rendimiento en carga rápida.

Aun no se podrá tener baterías de 8000 mAh para teléfonos o dispositivos móviles, sin embargo la meta de Samsung es mejorar algo más grande: los autos eléctricos. Ese sería el comienzo.