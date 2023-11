Se filtran imágenes del automóvil eléctrico que Xiaomi está desarrollando

Desde hace dos meses, la compañía de tecnología Xiaomi reveló que está trabajando en la construcción de su vehículo eléctrico, del cual se promete que será autónomo gracias al desarrollo de la inteligencia artificial que ayudará en la conducción del carro.

Según “Mundo Xiaomi”, más del 70 % de las personas que están involucradas en el proyecto tienen maestrías y doctorados, quienes podrán ensayar la IA Xiaomi Pilot, en 140 automóviles de prueba, que se cree, será capaz de frenar y tomar el mando de la dirección del transporte, además de afrontar situaciones de peligro en segundos.

Además el vehículo contará con un procesador Qualcomm 8295, Bluetooth 5.2, sensores LiDAR, un sistema de navegación y entretenimiento que es compatible con CarPlay.

Se filtraron las imágenes del diseño del automóvil

Según ‘ArenaEV’, en la red social china Xiaohongshu, se compartieron nuevas fotos que dejarían ver el diseño exterior del Xiaomi MS11 EV. De acuerdo a lo que dejan observar las imágenes, su forma es muy parecida a la de un Sedán, el cual tiene un curioso estampado en blanco y negro, en los altavoces tiene una pequeña placa con el nombre de la empresa.

En el contenido visual, se evidencia que la parte frontal no está terminada, así como aún no cuenta con sus llantas, los asientos delanteros y traseros, el manubrio, los cambios, sin embargo, sí dejó conocer que tendría vidrios eléctricos y otras funciones en la puerta del piloto las cuales no se pueden detallar en la filtración.

Además, como se trata de un carro eléctrico, tiene el puerto de carga de la batería en la parte trasera del vehículo, de lo que se logró observar no es un carro muy alto, por lo que se podría intuir que es un automóvil hecho para las ciudades en las que no se encuentren muchos obstáculos en las carreteras.

De acuerdo con “La Vanguardia”, el vehículo contará con dos modelos, de los cuales, el más costoso tendrá una batería de litio-hierro-fosfato (LFP) de 400 voltios, mientras que el más económico poseerá una pila de iones de sodio de 800 voltios que garantiza una autonomía de más de 500 kilómetros.

La empresa tecnológica Xiaomi aún no confirma cuándo saldrá a la venta el carro, sin embargo, se cree que el público lo podrá obtener en el primer trimestre de 2024, pero aún no se sabe si se encontrará únicamente en China o en más países del mundo, de acuerdo con ‘Gizmodo China’.

El Tiempo / GDA